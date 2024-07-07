На одном дыхании: 10 лучших фантастических фильмов за последние годы

Далекое будущее, вымышленные миры, искусственный интеллект, таинственные планеты – именно над этим размышляют авторы фильмов в жанре фантастики. Фантастическое кино поражает многообразием и новаторскими идеями.

Кино 24 собрал одни из лучших фантастических фильмов, вышедших за последние годы. Если вы обожаете мечтать, размышлять и размышлять – эти ленты для вас.

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"Властелин колец"

Киносерия из трех фильмов Питера Джексона о приключениях хоббита Фродо, который отправляется в путешествие вместе с Братством. Их цель – уничтожить Кольцо и его создателя, Темного лорда Саурона.

"Властелин колец": смотрите трейлер онлайн

"Лабиринт Фавна"

Мексиканский фильм рассказывает о реальном и фэнтезийном мире, что переплетаются друг между другом во время Испанской гражданской войны. Юная девушка Офелия спустилась в подземный лабиринт и до наступления полуночи должна пройти три испытания.

"Лабиринт Фавна": смотрите трейлер онлайн

"Человек-паук: Домой пути нет"

Супергеройский фильм рассказывает об одноименном персонаже Питере Паркере / Человеке-пауке, роль которого исполнил Том Холланд. Его близкие люди оказываются в опасности, поэтому герой просит помощи у Доктора Стрейджа и сталкивается с новыми проблемами.

"Человек-паук: Домой пути нет": смотрите трейлер онлайн

"Интерстеллар"

Человечество оказывается на грани вымирания, поэтому ученые ищут новую планету, на которую могли бы переселиться земляне. Джозеф Купер возглавляет важнейшую межпланетную экспедицию.

"Интерстеллар": смотрите трейлер онлайн

"Аватар"

Бывший морпех Джейк Салли, у которого паралич ног, согласился отправиться на экспедицию на планету Пандора. Он должен исследовать и подружиться с ее населением – разумными человекоподобными существами на'ви. Во второй части фильма Джейк Салли уже как на'ви ищет новый дом для своей семьи.

"Аватар": смотрите трейлер онлайн

"Дюна"

Франшиза, созданная на основе романа Фрэнка Герберта, переносит зрителей на пустынную планету Арракис, где молодой Пол Атридиз должен приобрести силы и получить контроль над ценным ресурсом во Вселенной – спайсом.

"Дюна": смотрите трейлер онлайн

"Тот, кто бежит по лезвию 2049"

Продолжение легендарного киберпанкового фильма "Тот, кто бежит по лезвию" переносит нас в будущее, где офицер Ка расследует тайну, что может изменить мир.

"Тот, кто бежит по лезвию 2049": смотрите трейлер онлайн

"Марсианин"

Когда во время миссии на Марс астронавт Марк Уотни остается один на планете, он должен использовать все свои знания и изобретательность, чтобы выжить. Инженерные решения и человеческая стойкость в тяжелых условиях делают эту историю увлекательной и такой, вдохновляющей.

"Марсианин": смотрите трейлер онлайн

"Начало"

Дом Кобб – мастер проникновения в чужие сны, который получает шанс на оправдание, если сможет выполнить сверхсложное задание. Ему надо осуществить "начало" – вставить идею в сознание другого человека.

"Начало": смотрите трейлер онлайн



