3 лучших триллера на Netflix за 2024 год

Триллер – это отличный жанр для тех, кто не любит ужасы, но все равно хотел бы почувствовать безумные эмоции от фильма. Netflix может быть именно тем местом, где поклонники триллеров смогут найти для себя что-то интересное.

24 Канал расскажет об остросюжетных фильмах, которые будут держать в напряжении до последней минуты. Это одни из лучших триллеров на Netflix 2024 года, где захватывающие сюжеты и неожиданные повороты.

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"Ребел-Ридж"

Ветеран морской пехоты Терри Ричмонд едет на велосипеде в город, чтобы внести залог за своего родного брата. Но его задерживают коррумпированные полицейские и незаконно конфискуют средства мужчины. После этого Терри решает начать борьбу против коррупции. Это увлекательная и невероятно интересная история, которая зажжет огонь в сердце.

"Ребел-Ридж": смотрите трейлер онлайн

"Ручная кладь"

Фильм рассказывает о молодом агенте TSA Итане Копеке, который накануне Рождества оказывается в смертельно опасной ситуации.

Таинственный путешественник шантажирует Итана, заставляя его пропустить опасный пакет через охрану аэропорта. Итан пытается перехитрить манипулятора-преступника, предотвратить катастрофу и защитить близких. Фильм сочетает саспенс и праздничную атмосферу, создавая напряженный сюжет.

"Ручная кладь": смотрите трейлер онлайн

"Кто ты внутри"

Накануне своей свадьбы Рубен устраивает прощальную вечеринку в огромном поместье, которое ему досталось в наследство. На встречу он пригласил всех друзей из колледжа и даже проблемного бывшего друга со взрывным характером. Все они надеются, что последний не захочет приходить, и вдруг он появляется на пороге особняка, имея с собой нечто необычное.

Это не только триллер: в фильме также соединились элементы комедии и ужасов. В ленте исследуют сложности человеческих отношений.

"Кто ты внутри": смотрите трейлер онлайн