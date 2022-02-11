Интересно, что представительство женщин в науке, технологиях, инженерии и математике с годами улучшилось, поскольку все больше фильмов и сериалов ставят на первое место и в центр внимания женщин в области STEM. Итак, взглянем на некоторые из лучших фильмов, которые могут вдохновить некоторых женщин-новаторов в будущем.

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Лучшие фильмы с женщинами-учеными, которые стоит посмотреть каждому

Зараза, 2011 год

Впервые картина была обнародована в сентябре 2011 года на Венецианском кинофестивале. Режиссером ленты выступил Стивен Содерберг. По сюжету Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса неизвестного происхождения. Болезнь, против которой нет ни лечебных препаратов, ни вакцины, стремительно уносит жизни зараженных.

Фильм Стивена Содерберга долгое время считался забытым, но стал очень популярным во времена пандемии COVID-19. Ленту сравнивают со вспышкой коронавируса, которая сейчас распространяется по миру; ее сюжет очень похож на те события, которые развиваются в реальном мире. В фильме 10-летней давности экранизированы современные реалии жизни многих стран: ВОЗ пытается выяснить происхождение смертельного вируса и побороть его. Ученые занимаются изготовлением вакцины от заболевания, которое каждый день уносит сотни жизней по всей планете.

У ленты замечательный актерский состав. Одна из главных ролей у француженки Марион Котияр – она сыграла доктора-эпидемиолога ВОЗ Леонору Орантес, которая берется исследовать, как возникла эпидемия и найти лекарство против опасной заразы. Еще одной важной героиней фильма является Эйрин Мирс – персонаж Кейт Уинслет из эпидемиолога-теоретика становится практиком и спасает тысячи жизней.

"Зараза": смотрите трейлер фильма

Гравитация, 2013 год

Фильм Альфонсо Куарона стал настоящей сенсацией и доказал, что Сандра Буллок может не только в комедию или боевики. Ее персонаж – астронавт-исследователь Райан Стоун. В критические минуты она смогла мобилизоваться, чтобы спасти свою жизнь в, казалось, безвыходных условиях. В этом ей помогли ученые и знания.

"Гравитация": смотрите трейлер

Интерстеллар, 2014 год

Фильмы Кристофера Нолана – традиционно многослойная загадка и всегда событие. В "Интерстеллар" режиссер рассказал историю гибели Земли и нового старта для человечества. Он стал возможен благодаря предприимчивому герою Мэтью Макконахи и его умной дочери Мерф в исполнении Джессики Честейн.

Еще один важный и сейчас даже культовый персонаж фильма-биолог Амелия Брэнд в исполнении Энн Хэтэуэй.

Интерстеллар: смотрите трейлер фильма

Прибытие, 2016 год

Фильм Дени Вильнева стал одним из лучших в 2016 году. Он рассказывает о контактах людей с пришельцами. Понять инопланетную цивилизацию, а вместе с тем и свою жизнь, сможет лишь филолог-лингвист Луиз Бэнкс. Ее роль исполняет Эми Адамс.

Прибытие: смотрите трейлер фильма

Скрытые фигуры 2017 год

Этот фильм основан на реальных событиях – его герои борются не только с гендерными, но и расовыми стереотипами. Три женщины-афроамериканки идут работать в НАСА – в начале 1960-х эта организация остается сегрегированной. Женщины работают в отдельном помещении – для них сделали даже отдельный фонтанчик воды и туалет, и это сделано не для них, а чтобы убрать чуть дальше от глаз белых.

В таких тяжелых условиях главные героини доказывают всем, что могут работать лучше белых коллег-мужчин и выполнять очень важные задания. Именно благодаря этим женщинам американская космическая программа стала успешной, а личные успехи маленьких людей – тех самых скрытых фигур – помогла сломать барьеры – расовые и гендерные.

"Скрытые фигуры": смотрите трейлер фильма

По половому признаку, 2018 год

Фильм рассказывает реальную историю славной американской юристки Рут Гинзбург (ее роль исполняет Фелисити Джонс), которая бросает вызов системе и всему укладу жизни в США, где мужчины имели больше прав, а женщинам отводилась роль домохозяек. Рут Гинзбург в своих научных поисках находит обоснование принципов гендерного равенства и решается бороться за это в суде.

"По половому признаку": смотрите трейлер фильма

Энола Холмс, 2020 год

Сюжет фильма рассказывает о знаменитой семье Холмсов, передает 24 канал. Однако на этот раз в центре событий окажется не легендарный Шерлок и его брат Майкрофт, а хрупкая и не менее умная сестра Энола. Именно она возьмется за сложное дело, которое будет касаться ее семьи.

По сюжету, однажды исчезает Эудора Холмс. Шерлок и Майкрофт убеждены, что их мама совершила самоубийство. Однако в эту версию не верит Энола, которая начинает поиски пропавшей без вести матери. Поможет ей в этом дневник мамы, где есть маленькие подсказки того, что с ней могло произойти. И в первом трейлере видно, что в своем путешествии любознательная Энола вынуждена будет превратиться в настоящую леди.

"Энола Холм": смотрите трейлер

Не смотрите наверх, 2021 год

По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования поймут, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако герои не сдаются.

Интересно, что "Не смотрите наверх" лидирует в перечне лент обязательных к просмотру и постоянно обновляет рекорды стриминговой платформы Netflix. За первые 28 дней после премьеры на просмотр фильма пользователи потратили 263,3 миллиона часов. По меньшей мере о таких данных свидетельствует статистика самого сервиса.

Фильм безумно зашел украинцам. Дискуссии в сети не утихали в первые недели после премьеры, а ленту прокомментировали даже Оксана Забужко и Ирма Витовская.

"Не смотрите наверх": смотрите трейлер фильма