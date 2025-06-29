Кинокритики всего мира уже не первое десятилетие говорят об иранском кино и называют его развитие в условиях тотальной цензуры настоящим феноменом. На нынешнем Каннском кинофестивале главную награду, "Золотую пальмовую ветвь", получил один из ведущих иранских режиссеров Джафар Панаги за фильм "Это был всего лишь несчастный случай".

В целом иранское кино редко остается незамеченным в конкурсной программе. Но что же особенного в этих лентах, почему их выделяют среди современного абсолютного киноразнообразия – читайте в материале 24 Канала.

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Как кино пришло в Иран

Кинематограф пришел в Иран в начале XX века, и одним из первых его зрителей стал персидский шах Мозаффар-эд-Дин и его окружение. В 1900 году они посетили Париж, где и имели возможность увидеть первые немые фильмы братьев Люмьер. Считается, что шах был настолько поражен увиденным, что приказал приобрести необходимое оборудование для проведения съемок и дальнейшего просмотра пленок.

Первый иранский художественный фильм Аванеса Оганесяна "Аби и Раби" стал отправной точкой для кинематографической индустрии. Это полнометражная немая комедия, ремейк датской серии фильмов с Харальдом Мадсеном и Карлом Шенстремом. Показ фильма о приключениях коротышки Аби и крепыша Раби состоялся в 1930 году – тогда лента получила немалую популярность среди иранцев.

Следующим важным этапом развития иранского кино стал выход ленты "Девушка-лурка" – первого звукового фильма, показанного в 1933 году. В дальнейшем звуковые ленты выпускались одна за другой, самыми популярными из них стали "Ширин и Фархад", "Черные глаза", "Лейли и Маджнун".

Первые ласточки цензуры

Не секрет, что развитию иранского кинематографа на протяжении фактически всей его истории препятствовала и препятствует цензура. В частности в конце 1930-х власть приняла законы, которые запрещали на территории Ирана иностранные съемки и демонстрацию зарубежного кино, из которого преимущественно и состоял весь тогдашний прокат.

После окончания Второй мировой войны ситуация ухудшилась: под давлением исламских лидеров в 1950-х был принят указ, запрещающий создавать фильмы, не соответствующие шариату.

С тех пор иранские женщины не могли появляться на большом экране без хиджаба и находиться в физической близости с мужчинами в кадре, а любые разговоры о политике считались нежелательными.

Одной из основных фигур кино 1940 – 1950-х годов стал режиссер и продюсер Исмаил Кушан, который основал первую иранскую киностудию. В 1947 году Кушан спродюсировал ленту "Бурный ветер жизни", которую снял режиссер Али Дариаби, выпускник немецкой киношколы. Хотя фильм не достиг значительного успеха, именно он дал начало кинокомпании Pars Films, которая впоследствии стала одной из ведущих в иранском кинематографе вплоть до революции 1979 года.

Второй фильм Кушана "Опальни" (1950), в котором он выступил как режиссер, сыграл важную роль в развитии иранского кино. Лента сочетала коммерческие элементы, в частности музыкальные номера, танцы, сцены насилия и секса, что постепенно стало характерными чертами для киноискусства Ирана. Многие тогдашние режиссеры взяли этот подход на вооружение, стремясь максимально привлечь внимание зрителей.

"Новая волна" иранского кино

Однако вскоре пришли 60-е. Именно тогда в Иране произошла "белая революция", в результате которой страна под руководством шаха Мохаммеда Резы Пехлеви взяла курс на "вестернизацию". Вдохновленные европейским арткино, иранские режиссеры, в частности Форуг Фаррохзад и Дариуш Мехрджуи, отказались от коммерческих стандартов.

Они обратились к эстетике неореализма и использовали его приемы для изображения иранского общества. Кинопроизводство значительно активизировалось, а жанровое разнообразие фильмов поражало. Однако цензура оставалась все еще строгой: прямая политическая критика была почти невозможной, поэтому режиссеры вынуждены были прибегать к метафорам.

Среди знаковых лент иранской "новой волны" – "Корова" Дариуша Мехрджуи. Фильм рассказывает трагическую историю фермера, для которого его корова является не только главной гордостью, но и символом высокого статуса в приходящем в упадок селе.

Фрагмент фильма "Корова": смотрите видео

Интересно! Фильм "Корова" в течение года оставался под запретом Министерства культуры и искусств, хотя был одной из первых картин, получивших государственное финансирование в Иране. Причиной цензуры стала изображенная в фильме бедность и отсталость, которые противоречили официальному курсу шаха на формирование образа прогрессивного Ирана.

Фильм вышел на экраны лишь спустя два года после съемок, к тому же с "важным уточнением": новый титр сообщал зрителям, что события происходят якобы не в современном Иране, а 50 лет назад. В 1971 году пленки фильма были тайно вывезены из Ирана и представлены на Венецианском кинофестивале, а также в Берлине и Каннах, где лента получила заслуженное признание.

Ветер перемен или победа Исламской революции

11 февраля 1979 года в Иране произошло то, что до сих пор непосредственно влияет на мировую геополитику. Состоялась Исламская революция, а история страны разделилась на "до" и "после". С приходом к власти фундаменталистов началась стремительная исламизация всех сфер жизни, не исключением стала и культура.

Новая власть считала кино "западной чумой", а революция сопровождалась массовыми поджогами кинотеатров. Тогда казалось, что кинематограф в Иране может быть окончательно запрещен. Однако, парадоксально, "Корова" Дариуша Мехрджуи получила благосклонность не только на Западе, но и у самого аятоллы Хомейни.

Уже с начала 80-х годов началась вторая волна иранского кино – того самого, которое и сегодня привлекает внимание зрителей и критиков. Тогда же "вспыхнула" настоящая карьера нескольких выдающихся режиссеров, среди которых был и Амир Надери. Он одним из первых проложил путь к так называемому "детскому" кино. Через этот жанр иранские режиссеры поднимали важные социальные вопросы и критиковали общество, где царила несправедливость.

В 1984 году Надери снял фильм "Бегун", который рассказывает историю мальчика-сироты, вынужденного выживать, собирая бутылки и чистя обувь. Ключевой образ фильма – самолет, в котором мальчик видит единственный способ побега. Иронично, что сняв один из важнейших фильмов в иранской истории, вскоре и сам Надери переместился в США, где продолжил успешную карьеру.

Трейлер фильма "Бегун": смотрите видео

Киаростами и его "Вкус вишни"

Любой разговор об иранском кино невозможен без имени Аббаса Киаростами – еще одного классика, который начинал во время режима шаха Мохаммада Резы Пехлеви, но достиг широкого признания уже при аятолле.

В 1989 году Киаростами выпустил еще одну знаковую для Ирана "детскую" драму "Где живет друг?", рассказывающую о конфликте поколений на фоне провинциальной жизни. Выход фильма совпал со смертью аятоллы Хомейни в 1989 году, после чего ограничения на экспорт иранского кино значительно ослабли. Лента "Где живет друг?" была представлена на кинофестивале в Локарно, где получила награду "Бронзовый леопард", и принесла Аббасу Киаростами широкую известность за пределами страны.

Трейлер фильма "Где живет друг?": смотрите видео

Интересно, что одним из крупнейших поклонников Киаростами был японский режиссер Акира Куросава.

Словами невозможно описать мои чувства к ним, и я просто советую вам посмотреть его фильмы... Когда Сатьяджит Рай (бенгальский индийский режиссер, – 24 Канал) умер, я был очень подавлен. Но после просмотра фильмов Киаростами я поблагодарил Бога за то, что он дал нам именно того человека, который занял его место,

– говорил Куросава.

На принципиально новый уровень признания кинематограф Ирана вывел фильм Аббаса Киаростами "Вкус вишни" (1997). Эта работа стал первой иранской лентой, которая получила главную премию Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь".

В фильме режиссер анализирует еще одну общественно чувствительную тему – право человека принять последнее решение. Из-за этого долгое время фильм был запрещен к просмотру. Даже после прихода к власти пятого президента Ирана, Мохаммада Хатами, который был более лояльным к развитию культуры, режиссер остался непринятым иранским обществом.

Трейлер фильма "Вкус вишни": смотрите видео

Главный герой фильма – Бади, мужчина среднего возраста, который ездит на машине по пустынным пригородам Тегерана. Он ищет кого-то, кто согласится выполнить необычное задание: похоронить его тело после самоубийства. Фактически, главный герой на протяжении фильма без лишних эмоций режиссирует собственную смерть. Киаростами оставляет полуоткрытый финал, превращая последние несколько минут фильма в документальную съемку, где вместо ответов демонстрирует работу съемочной группы и актеров.

Джафар Панаги: голос сопротивления

Кроме Аббаса Киаростами, "послом Ирана" в мире кинематографа стал Джафар Панаги. За свою 30-летнюю карьеру он снял десять полнометражных фильмов, но девять из них никогда не выходили в прокат в Иране.

Фильм "Белый шарик" (1995), снятый по сценарию Киаростами, стал очередным прорывом для кино: лента рассказывает на первый взгляд простую историю о девочке, мечтающей получить на Новый год золотую рыбку. Этот, казалось бы, незамысловатый сюжет приобретает драматическое напряжение благодаря построению повествования, многочисленным второстепенным персонажам и неожиданным поворотам. В центре фильма – борьба маленькой героини с миром, постоянно создающим новые препятствия.

"Круг" (2000), впервые прозвучавший в Венеции, стал не просто первым запрещенным фильмом Джафара Панаги, а превратился в манифест женщин в ортодоксальном обществе.

Одна из героинь ленты оказывается в ловушке законов, которые не признают ее самостоятельности – без одобрения мужа ей не разрешено даже покинуть город. Другую также заставляют повиноваться абсурдной бюрократии: аборт невозможен без согласия мужа, даже если его уже нет в живых. Еще в одной новелле зритель видит героиню, которую охватывает паника, когда у ее дочери рождается девочка – из-за самого факта появления еще одной женщины в обществе, где это воспринимается как приговор. Фильм не завершается развязкой, а лишь снова и снова замыкается в своем безжалостном цикле.

Трейлер фильма "Круг": смотрите видео

Уже став главным врагом иранской цензуры, Джафар Панаги бросает новый вызов системе, снимая "Офсайд" – историю о девушках, которые решаются проникнуть на футбольный матч, несмотря на категорический запрет для женщин.

Интересно! Чтобы получить разрешение на съемки, Панаги прибегнул к обману и подал цензорам сценарий о мужчинах-болельщиках, а уже во время работы над фильмом заменил их на героинь-женщин.

Однако долго скрывать правду об истинной идее фильма очевидно стало невозможно. Как только власть осознала, что на экране снова звучит голос Панаги, режиссеру запретили снимать кино. Впрочем, молчание никогда не было его выбором.

Выборы, протесты и арест

В 2009 году Джафар Панаги берется за сценарий фильма о президентских выборах, всколыхнувших страну. Тогда победа консерватора Махмуда Ахмадинежада вызвала волну протестов: улицы Ирана заполонили сторонники его оппонента, Мир-Хоссейна Мусави – надежды молодежи и тогдашнего реформатора. Сам Мусави впоследствии также неоднократно заявлял о фальсификации результатов.

Голос несогласия на улицах Ирана власть быстро заглушила: полиция жестоко разогнала демонстрации, предварительно отрезав людей от мобильной связи и интернета.

Именно об этом должен был рассказывать фильм Панаги – о стране, борющейся за право быть услышанной. Но не успел сценарий превратиться в кино, как к режиссеру ворвались полицейские. Они конфисковали все наработки Панаги, а его самого арестовали.

Приговор для Джафара Панаги вынесли в 2010 году: тогда режиссера обвинили его в "антигосударственной пропаганде". К шести годам заключения суд добавил 20-летний запрет на съемки, написание сценариев, интервью и выезд из страны. Однако возмущение всего мира, письма и выступления ведущих деятелей кино в поддержку Панаги заставили власти пересмотреть приговор – через два месяца тюрьму заменили домашним арестом.

Что сделал Панаги почти сразу после запрета на съемку фильмов? Снял фильм и назвал его "Это не фильм". Лента, которая увидела свет в 2011 году, была снята дома у режиссера, а флешку с записью провезли через границу нелегально, спрятав в торте, и впоследствии успешно показали в Каннах.

Трейлер фильма "Это не фильм": смотрите видео

Фильм "Закрытый занавес" (2013), ставший следующей работой Панаги, сочетает игровой формат с документальными элементами и снимался на даче режиссера. Он был создан в режиме строгой секретности и рассказывает о двух людях, которых объединяет страх перед наказанием. Один из них – мужчина, которому запрещено держать собаку, а другой героиней стала женщина, которая скрывается после участия в подпольной вечеринке.

В 2015 году Панаги сделал еще более смелый шаг и снял фильм "Такси" прямо на улицах Тегерана. Под видом таксиста он вел съемку с помощью видеорегистратора и нескольких скрытых камер, фиксируя разговоры с "пассажирами". Среди них – правозащитница Насрин Сотуде и племянница режиссера Хана Саиди, а имена других участников не были указаны в титрах для их безопасности.

Трейлер фильма "Такси": смотрите видео

11 июля 2022 года Джафара Панаги снова задержали, сообщив, что он имеет неотбытый срок заключения. Тогда Каннский, Берлинский и Венецианский кинофестивали осудили задержание режиссера. В октябре 2022 года Верховный суд Ирана аннулировал шестилетний тюремный срок Панаги из-за истечения срока давности приговора, однако его так и не освободили. В ответ режиссер объявил голодовку, протестуя против "незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности".

Я останусь в этом состоянии, пока, возможно, мое неживое тело не освободят из тюрьмы,

– заявил он во время заключения.

В неволе Панаги провел полгода, пока в феврале 2023-го его не выпустили под залог. В конце апреля 2023 года жена режиссера поделилась в Instagram снимком, на котором они с чемоданами шагают по аэропорту. Именно тогда Панаги впервые с 2009 года смог выехать за пределы страны.

История Мохаммада Расулофа

Однако в 2010 году за решетку попал не только Джафар Панаги: тогда власти Ирана также арестовали режиссера Мохаммада Расулофа. Его задержали во время работы над фильмом "Прощай", рассказывающий о семье адвоката, которая стремится покинуть Иран. Официально причиной ареста стало проведение съемок без разрешения властей, однако настоящим мотивом, как и в случае Панаги, считалось его участие в протестах 2009 года.

Режиссера приговорили к шести годам заключения, однако после апелляции срок сократили до одного года, и он смог выйти под залог. Как и Панаги, Расулофу запретили заниматься кинопроизводством, но он находил способы обходить ограничения.

Для ленты "Зла не существует" продюсеры официально получили разрешение на съемки четырех короткометражных фильмов в разных регионах Ирана, не упоминая имя режиссера в документах. Позже, несмотря на угрозы со стороны властей, он тайно снял политическую драму "Семена священного инжира" рассказывающую о волне протестов осенью 2022 года.

По словам самого Мохаммада Расулофа, когда стало известно о выходе ленты, органы безопасности Ирана ворвались в режиссерский офис с обысками. К тому же звукорежиссера фильма, который планировал ехать в Канаду, остановили в аэропорту, забрали у него загранпаспорт и запретили выезжать.

История Расулофа тоже имеет свой хеппи-энд: накануне начала Каннского кинофестиваля и одновременно незадолго до своего нового потенциального заключения сроком в восемь лет, режиссер сбежал из Ирана и презентовал свой фильм самостоятельно.

После премьеры "Семена священного инжира" зал аплодировал 20 минут.

Трейлер фильма "Семена священного инжира": смотрите видео

Что объединяет иранских режиссеров, которые несмотря на цензуру, преследования и аресты продолжают снимать кино? Все они – и Киаростами, и Панаги, и Расулоф, и десятки других – боролись и борются за право высказываться, рассказывать истории людей, чувствовать и задавать вопросы.