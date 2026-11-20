За последние два года на экраны вышло немало экранизаций современных романов, которые в свое время покорили книжные рейтинги и социальные сети. 24 Канал собрал пять новых фильмов по популярным книгам, которые заслуживают места в вашем списке просмотра.

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"Служанка", 2025

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,7

Книга: "Служанка" Фриды Мак-Фадден (2022)

В ролях: Сидни Свини, Аманда Сейфрид, Брэндон Скленар.

Молодая женщина Милли, пытающаяся сбежать от сложного прошлого, устраивается горничной в состоятельную семью Винчестеров. Работа кажется подарком судьбы: роскошный дом, приличная зарплата и возможность начать все сначала. Однако очень скоро выясняется, что идеальная хозяйка Нина имеет свои секреты, а в этом доме даже за закрытыми дверями могут скрываться неприятные сюрпризы.

Почему стоит посмотреть: если вы любите истории, где каждый персонаж лжет лучше, чем дышит, этот фильм точно для вас. Напряженная атмосфера, психологические манипуляции и неожиданные повороты заставляют постоянно менять мнение о героях. А противостояние Сидни Свини и Аманды Сейфрид придает истории особый шарм.



"Служанка": смотреть трейлер

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"Гипотеза любви", 2026

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,8

Книга: Али Хейзелвуд (2021).

В ролях: Лили Рейнгарт, Том Бейтман.

Аспирантка Олив Смит притворяется, что встречается со строгим молодым профессором Адамом Карлсеном. Конечно, договоренность должна оставаться чисто формальной. Но, как это часто бывает в романтических комедиях, сердце не слишком уважает условия контракта.

Почему стоит посмотреть: фальшивые отношения, научные эксперименты и романтика между людьми, которые упорно убеждают себя, что ничего не чувствуют.

"Гипотеза любви": смотреть трейлер

"Воспоминания о нем", 2026

Жанр: романтическая драма

IMDb: около 6,3

Книга: "Воспоминания о нем" Коллин Гувер (2022)

В ролях: Майка Монро, Тайрик Уизерс, Лорен Грэм.

После нескольких лет заключения Кенна возвращается в родной город, надеясь восстановить отношения с маленькой дочерью. Однако ее прошлое оказывается слишком болезненным для людей, которые остались рядом с ребенком. Единственным, кто постепенно начинает понимать Кенну, становится владелец местного бара Леджер. Между ними возникают чувства, способные изменить жизнь обоих.

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Почему стоит посмотреть: фильм для тех, кто не боится испортить макияж слезами. Здесь есть сложные моральные решения, вина, прощение и любовь, которая появляется в самый неподходящий момент. Экранизация популярного романа Коллин Гувер напоминает, что иногда самое сложное – не получить второй шанс, а убедить других, что ты его заслуживаешь.



"Воспоминания о нем": смотреть трейлер

"Клуб убийств по четвергам", 2025

Жанр: детектив, криминальная комедия

IMDb: 6,5

Книга: одноименный роман Ричарда Османа (2020)

В ролях: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри.

Четверо пенсионеров в британском доме престарелых имеют довольно необычное хобби – каждую неделю собираются, чтобы расследовать старые нераскрытые убийства. Однако однажды настоящее преступление происходит совсем рядом, и компания детективов-любителей решает самостоятельно найти виновного.

Почему стоит посмотреть: если вы считаете, что пенсия – это только телевизор, чай и разговоры о погоде, эти герои быстро убедят вас в обратном. Здесь есть британский юмор, запутанная детективная история и звездный актерский состав. Особенно приятно наблюдать, как герои почтенного возраста оставляют профессиональных правоохранителей далеко позади.



"Клуб убийств по четвергам": смотреть трейлер

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"Верити", 2026

Жанр: психологический триллер, драма

IMDb: 6,0

Книга: "Верити" Коллин Гувер (2018).

В ролях: Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон, Джош Гартнетт.

Писательница Ловен Эшли получает предложение дописать серию романов известной авторши Верити Кроуфорд, которая больше не может работать. Поселившись в ее доме, Ловен находит рукопись с жуткими признаниями. И очень быстро понимает, что лучше было бы вообще не открывать эту папку.

Почему стоит посмотреть: загадочные смерти, опасные секреты, психологические манипуляции и Энн Хэтэуэй в необычном амплуа. Идеальная история для тех, кто любит подозревать абсолютно всех.

"Верити": смотреть трейлер

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