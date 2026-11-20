За останні два роки на екрани вийшло чимало екранізацій сучасних романів, які свого часу підкорили книжкові рейтинги та соціальні мережі. 24 Канал зібрав п'ять нових фільмів за популярними книгами, які заслуговують на місце у вашому списку перегляду.

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"Служниця", 2025

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,7

Книга: "Служниця" Фріди Мак-Фадден (2022)

У ролях: Сідні Свіні, Аманда Сейфрід, Брендон Скленар.

Молода жінка Міллі, яка намагається втекти від непростого минулого, влаштовується служницею до заможної родини Вінчестерів. Робота здається подарунком долі: розкішний будинок, пристойна зарплата та можливість почати все спочатку. Однак дуже скоро з'ясовується, що ідеальна господиня Ніна має свої секрети, а в цьому будинку навіть зачинені двері можуть приховувати неприємні сюрпризи.

Чому варто подивитися: якщо любите історії, де кожен персонаж бреше краще, ніж дихає, цей фільм точно для вас. Напружена атмосфера, психологічні маніпуляції та несподівані повороти змушують постійно змінювати думку про героїв. А протистояння Сідні Свіні й Аманди Сейфрід додає історії особливого шарму.



"Служниця": дивитись трейлер

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"Гіпотеза кохання", 2026

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,8

Книга: Алі Гейзелвуд (2021).

У ролях: Лілі Рейнгарт, Том Бейтман.

Аспірантка Олів Сміт удає, що зустрічається із суворим молодим професором Адамом Карлсеном. Звичайно, домовленість має залишатися суто формальною. Але, як це часто буває в романтичних комедіях, серце не надто поважає умови контракту.

Чому варто подивитися: фальшиві стосунки, наукові експерименти та романтика між людьми, які вперто переконують себе, що нічого не відчувають.

"Гіпотеза кохання": дивистиь трейлер

"Спогади про нього", 2026

Жанр: романтична драма

IMDb: близько 6,3

Книга: "Спогади про нього" Коллін Гувер (2022)

У ролях: Майка Монро, Тайрік Візерс, Лорен Грем.

Після кількох років ув'язнення Кенна повертається до рідного міста, сподіваючись відновити стосунки з маленькою донькою. Однак її минуле виявляється надто болючим для людей, які залишилися поруч із дитиною. Єдиним, хто поступово починає розуміти Кенну, стає власник місцевого бару Леджер. Між ними виникають почуття, здатні змінити життя обох.

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Чому варто подивитися: фільм для тих, хто не боїться зіпсувати макіяж сльозами. Тут є складні моральні рішення, провина, прощення та любов, яка з'являється у найневдаліший момент. Екранізація популярного роману Коллін Гувер нагадує, що іноді найважче – не отримати другий шанс, а переконати інших, що ти на нього заслуговуєш.



"Спогади про нього": дивитись трейлер

"Клуб убивств по четвергах", 2025

Жанр: детектив, кримінальна комедія

IMDb: 6,5

Книга: однойменний роман Річарда Османа (2020)

У ролях: Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі, Селія Імрі.

Четверо пенсіонерів у британському будинку для літніх людей мають доволі незвичайне хобі – щотижня збираються, щоб розслідувати старі нерозкриті вбивства. Однак одного дня справжній злочин відбувається зовсім поруч, і компанія детективів-аматорів вирішує самостійно знайти винного.

Чому варто подивитися: якщо вважаєте, що пенсія – це лише телевізор, чай і розмови про погоду, ці герої швидко вас переконають у протилежному. Тут є британський гумор, заплутана детективна історія та зірковий акторський склад. Особливо приємно спостерігати, як герої поважного віку залишають професійних правоохоронців далеко позаду.



"Клуб убивств по четвергах": дивитись трейлер

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"Веріті", 2026

Жанр: психологічний трилер, драма

IMDb: 6,0

Книга: "Веріті" Коллін Гувер (2018).

У ролях: Енн Гетевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнетт.

Письменниця Ловен Ешлі отримує пропозицію дописати серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка більше не може працювати. Оселившись у її будинку, Ловен знаходить рукопис із моторошними зізнаннями. І дуже швидко розуміє, що краще було б узагалі не відкривати цю папку.

Чому варто подивитися: загадкові смерті, небезпечні секрети, психологічні маніпуляції та Енн Гетевей у незвичному амплуа. Ідеальна історія для тих, хто любить підозрювати абсолютно всіх.

"Веріті": дивитись трейлер

Маємо також для вас добірку екранізацій книг самого Стівена Кінга.