3 лучшие комедии всех времен, которые можно посмотреть с компанией друзей

Комедийные фильмы – это всегда отличный выбор. Просмотр таких лент с компанией самых близких предоставит нам возможность отдохнуть от повседневных забот и насладиться приятной атмосферой дружбы и совместного времяпрепровождения.

Поэтому не теряйте времени, а выбирайте ленту в материале Кино 24. Наша новая подборка создана для того, чтобы обеспечить вам отличное настроение уже сегодня.

Смотрите также 2 новых украинских фильма, которые надо посмотреть на Netflix на выходных

"Чего хотят женщины"

Ник Маршалл, работник рекламного агентства, ожидает повышения, однако в последний момент его планы меняются из-за резкого перекрестка событий. Рекламное агентство, теряя позиции на рынке, назначает на его место Дарси МакКваер. Ник испытывает разочарование, но решает не сидеть сложа руки.

После электрического удара он получает необычайную способность: отныне слышит все мысли женщин. Этот удивительный "дар" позволяет Нику не только творить рекламу, что удовлетворит каждую женщину, но и легко находить общий язык с труднодоступной продавщицей в кафе, а также налаживать отношения со своей 15-летней дочерью.

"Чего хотят женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Неудачники"

Это история о приключениях молчаливого киллера, которому всегда не везло в жизни, и добродушного простака. Во время совместных путешествий и приключений они становятся лучшими друзьями.

Однажды киллер узнает, что у его неожиданного напарника есть необычный дар – он приносит успех. Это чрезвычайно ценный дар для предстоящей рискованной и практически невыполнимой миссии, которая стоит перед ними.

"Неудачники": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хамелеон"

Он Пиньона уходит жена, его готовятся уволить с работы, где он работал последние 20 лет. Мысли о самоубийстве постепенно переходят от теории к практике, и сосед-психиатр вмешивается в дело и предлагает Франсуа посмеяться над сотрудниками. И это работает. Именно юмор начинает добавлять света в эту, казалось бы, безвыходную ситуацию.

"Хамелеон": смотрите онлайн трейлер фильма

Приглашайте друзей и готовьте попкорн. Эти выходные обещают быть незабываемыми.