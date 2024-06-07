В материале Кино 24 узнайте о чем эти ленты. И выбирайте для просмотра фильм, сюжет которого заинтересует вас больше всего.

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Украинские фильмы, которые вышли на Netflix

"Тесто"

В этой документальной ленте раскрывается мир украинской кухни, который заинтересует всех поклонников кулинарных произведений. Творческая команда отправляется в увлекательное путешествие по Украине с целью встречи с различными и интересными личностями: поварами, пекарями, кондитерами, рестораторами и просто любителями гастрономических приключений. Эти личности выступают как авторы, исследователи и хранители ценнейших кулинарных рецептов, которые передают традиции, связанные с изготовлением блюд из теста.

Для зрителей откроется возможность узнать более двадцати уникальных кулинарных рецептов, что позволит окунуться в увлекательный мир украинской кулинарии.

"Тесто": смотрите онлайн трейлер фильма

"Почему я жив"

Это историческая лента, основанная на реальных событиях. Действие разворачивается в Мариуполе перед началом войны. Семнадцатилетние Фрося и Ленчик взаимно влюблены, полны мечтаний о счастливой супружеской жизни. Но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей, что затрудняет утверждение их союза перед родителями.

Алексей Иванович, отец Фроси, хоть и добрый человек, но глубоко верный православный христианин. Как ему заставить себя согласиться на брак с представителем другой веры? Вскоре Фрося забеременеет. Приходит первый день войны. Ленчик отправляется на фронт. Город оказывается под оккупацией.

Разбитые мечты, разрушенная танцплощадка, предательство, мародерство, фашистский террор против евреев, даже самые маленькие дети смешанного происхождения становятся жертвами.

"Почему я жив": смотрите онлайн трейлер фильма

На стриминговой платформе Netflix все больше украинских лент, которые стоят просмотра настоящих киноманов. Выбирайте фильм, который вам по вкусу и смотрите онлайн уже сегодня.