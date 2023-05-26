В подборке 24 Канала ищите неповторимые истории о первой любви и подростках, ищущих свое место под солнцем, а также их взаимоотношения со сверстниками, полные различных комических ситуаций. Хорошего просмотра!

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5 лучших фильмов о подростках, первой любви и друзьях

"10 причин моей ненависти", 1999 год

Феминистическая романтическая комедия, в которой сыграла американская актриса украинского происхождения Лариса Олейник, а также Гит Леджер, Джулия Стайлз и Джозеф Гордон-Левитт. Фильм рассказывает о новеньком ученике в школе по имени Джеймс Кэмерон. Он знакомится со школьными традициями и особое внимание обращает на девушку Бианку Стретфорд. Чтобы понравиться ей, Джеймс решает стать ее репетитором по французскому, хоть и совсем не знает языка.

"10 причин моей ненависти": смотрите трейлер

"Привет, Джули!", 2010 год

В центре комедии – Джули Бейкер, которая влюбляется в Брайса Лоски, впрочем, парень не отвечает ей взаимностью. Однако со временем все меняется, и если Джули его уже разлюбила, Брайс наоборот – начинает влюбляться в девушку.

"Привет, Джули!": смотрите трейлер

"С любовью, Саймон", 2018 год

Мелодрама рассказывает о старшекласснике гея, который не хочет рассказывать друзьям о своей ориентации. Однако однажды его переписка с анонимным любимым попадает в другие руки. Мартин угрожает разоблачить Саймона, если тот не поможет ему завязать роман с одной девушкой.

"С любовью, Саймон": смотрите трейлер

"Всем парням, которых я любила раньше", 2018 год

Драма о спокойной школьной жизни Лары-Джи, которая впоследствии переворачивается с ног на голову, и ее загадочные любовные письма незнакомцам каким-то образом стали отправлены.

"Всем парням, которых я любила раньше": смотрите трейлер

"Бунтарка", 2021 год

Основное внимание в фильме уделяется проблемам, с которыми сталкиваются девушки-подростки. В центре сюжета – молодая Вивиан, уставшая от недостойного поведения своих ровесников. Ее мать со своим феминистическим прошлым вдохновляет юную бунтарку на активную борьбу за право быть услышанной. Вне темы женского протеста фильм также способен увлечь зрителя глубиной персонажей и развитием их взаимоотношений.

"Бунтарка": смотрите трейлер