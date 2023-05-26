У добірці 24 Каналу шукайте неповторні історії про першу любов та підлітків, що шукають своє місце під сонцем, а також їхні взаємини з однолітками, сповнені різних комічних ситуацій. Гарного перегляду!

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5 найкращих фільмів про підлітків, перше кохання та друзів

"10 речей, які я в тобі ненавиджу", 1999 рік

Феміністична романтична комедія, в якій зіграла американська акторка українського походження Лариса Олійник, а також Гіт Леджер, Джулія Стайлз та Джозеф Гордон-Левітт. Фільм розповідає про новенького учня у школі на ім’я Джеймс Кемерон. Він знайомиться зі шкільними традиціями й особливу увагу звертає на дівчину Біанку Стретфорд. Щоб сподобатися їй, Джеймс вирішує стати її репетитором з французької, хоч і зовсім не знає мови.

"10 речей, які я в тобі ненавиджу": дивіться трейлер

"Привіт, Джулі!", 2010 рік

У центрі комедії – Джулі Бейкер, яка закохується у Брайса Лоскі, втім хлопець не відповідає їй взаємністю. Однак, з часом все змінюється, і якщо Джулі вже його розлюбила, Брайс навпаки – починає закохуватися у дівчину.

"Привіт, Джулі!": дивіться трейлер

"З любов’ю, Саймон", 2018 рік

Мелодрама розповідає про старшокласника гея, який не хоче розповідати друзям про свою орієнтацію. Проте, одного разу його листування з анонімним коханим потрапляє в інші руки. Мартін погрожує викрити Саймона, якщо той не допоможе йому зав’язати роман з однією дівчиною.

"З любов’ю, Саймон": дивіться трейлер

"Всім хлопцям, яких я любила раніше", 2018 рік

Драма про спокійне шкільне життя Лари-Джи, яке згодом перевертається з ніг на голову, і її загадкові любовні листи незнайомцям якимось чином стали відправленими.

"Всім хлопцям, яких я любила раніше": дивіться трейлер

"Бунтарка", 2021 рік

Основна увага у фільмі приділяється проблемам, з якими зіштовхуються дівчата-підлітки. У центрі сюжету – молода Вівіан, яка втомилася від негідної поведінки своїх ровесників. Її мати, зі своїм феміністичним минулим, надихає юну бунтарку на активну боротьбу за право бути почутою. Поза темою жіночого протесту, фільм також здатний захопити глядача глибиною персонажів і розвитком їхніх взаємин.

"Бунтарка": дивіться трейлер