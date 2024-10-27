Кино 24 подготовил подборку комедийных лент, которые стоит посмотреть вместе с друзьями. Эти фильмы полны шуток и забавных ситуаций, что способны развеселить любого.

Не пропустите 4 лучшие семейные фильмы, которые стоит пересмотреть с семьей

"Мошенницы"

Пенни зарабатывает себе на жизнь с помощью афер. Впрочем, девушка только пока изучает новые схемы обмана, тогда как Жозефина – опытная мошенница, которая имеет амбиции и желание получить как можно больше денег. Однажды женщины знакомятся, но сразу замечают различия между собой. Однако это не мешает Жозефине стать наставницей Пенни и научить коллегу действенных методов обмана. В то же время план героинь может сорваться с появлением состоятельного Тома, состояние которого они обе хотят себе присвоить.

"Мошенницы": смотрите трейлер онлайн

"Идеальные незнакомцы"

В центре сюжета – круг друзей, которые решили провести вечер в компании друг друга. Они знакомы уже очень давно, еще с самого детства. Впрочем, каждый из них скрывает свои секреты, которыми не желает делиться с другими. Поэтому герои решают сыграть в игру, чтобы еще больше сблизиться. Все должны читать вслух новые сообщения из собственных телефонов, а на звонки отвечать только на громкой связи. Однако игра приводит к тому, что с каждым раундом раскрывается все больше ужасных тайн, о которых даже никто и подумать не мог. В то же время останавливать этот процесс друзья не планируют.

"Идеальные незнакомцы": смотрите трейлер онлайн

"Мальчишник в Вегасе"

Сюжет фильма разворачивается вокруг лучших друзей, которые прибывают на мальчишник в Лас-Вегасе. Ребята настолько хорошо повеселились, что на следующее утро проснулись в довольно странной ситуации. У одного из них отсутствует зуб, в шкафу сидит чей-то ребенок, а в ванной комнате появился настоящий тигр. В то же время исчез жених, с которым невозможно связаться, что только добавляет хаоса и путаницы. Теперь ребятам стоит восстановить цепочку вчерашних событий и разобраться с последствиями прошедшей ночи в Вегасе.

"Мальчишник в Вегасе": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте фильм из перечня, который понравился больше всего, приглашайте друзей и наслаждайтесь незабываемым отдыхом. Приятного просмотра!