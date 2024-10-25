Кино 24 подготовило подборку лент, которые понравятся всем поколениям. Они порадуют как взрослых, так и детей, и оставят теплые воспоминания о вечере с семьей.

К слову Что посмотреть с любимым человеком: 6 фильмов и сериалов для романтического настроения

"Суперсемейка"

Год: 2004

Режиссер: Брэд Берд

Рейтинг IMDb: 8.0

Лента рассказывает о семье супергероев, отошедших от больших дел и живущих в тихом пригороде. Когда-то они боролись со злом благодаря сверхъестественным способностям, но сейчас хотели бы жить неприметной жизнью. Вдруг им снова приходится одеть костюмы и отправиться навстречу приключениям.

Анимационный фильм, получивший Оскар, понравится детям любого возраста. Они оценят юмор и противостояние между родителями и детьми, а взрослому поколению фильм понравится благодаря наблюдениям о старении.

"Суперсемейка": смотрите трейлер онлайн

"Балбесы"

Год: 1985

Режиссер: Ричард Доннер

Рейтинг IMDb: 7.7

События происходят в неблагополучном районе, который хотят снести, чтобы построить гольф-клуб. Дети, которые не хотят переезжать и расставаться, случайно находят карту с сокровищами. Они отправляются на поиски пиратского золота, чтобы помочь родителям избавиться от долгов и не продавать дома строительной компании.

В ленте есть немного ругани и не всегда уместный юмор, поэтому фильм лучше не смотреть с детьми, которым менее 8 лет. Однако здесь есть все: скрытый клад, дружба, острые ощущения.

"Балбес": смотрите трейлер онлайн

"Каспер"

Год: 1995

Режиссер: Брэд Силберлинг

Рейтинг IMDb: 6.2

После смерти любимой специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви вместе с дочерью путешествует по всей стране. Они оказываются в большом особняке в Уипстафе, где водятся злые призраки. Владелица дома нанимает специалиста, чтобы изгнать всех духов. Но оказывается, что там не только злые призраки, но и доброжелательный Каспер, который заводит дружбу с дочерью Джеймса – Кэт.

Это теплая и добрая история о дружбе, которая понравится детям за анимацию, а взрослым за важные темы и приключения в фильме.

"Каспер": смотрите трейлер онлайн

"Фокус Покус"

Год: 1993

Режиссер: Кенни Ортега

Рейтинг IMDb: 6.9

Трое сестер-ведьм слишком долго ждали своего спасения. Наконец они получили возможность оказаться в реальном мире. И теперь им надо приспособиться к совершенно новым и неизвестным для них условиям жизни и множеству непредсказуемых событий.

Лента понравится благодаря юмору и динамичному сюжету. Особенно фильм подойдет для тех, кто желает хэллоуинской и немного жуткой атмосферы.

"Фокус Покус": смотрите трейлер онлайн

Проводить время с семьей – очень важно. Это создает прочные связи и общие воспоминания. Поэтому фильм – это простой вариант качественно развлечься вместе. Желаем хорошего просмотра!