Кино 24 подготовило подборку лент, которые понравятся всем поколениям. Они порадуют как взрослых, так и детей, и оставят теплые воспоминания о вечере с семьей.
К слову Что посмотреть с любимым человеком: 6 фильмов и сериалов для романтического настроения
"Суперсемейка"
Год: 2004
Режиссер: Брэд Берд
Рейтинг IMDb: 8.0
Лента рассказывает о семье супергероев, отошедших от больших дел и живущих в тихом пригороде. Когда-то они боролись со злом благодаря сверхъестественным способностям, но сейчас хотели бы жить неприметной жизнью. Вдруг им снова приходится одеть костюмы и отправиться навстречу приключениям.
Анимационный фильм, получивший Оскар, понравится детям любого возраста. Они оценят юмор и противостояние между родителями и детьми, а взрослому поколению фильм понравится благодаря наблюдениям о старении.
"Суперсемейка": смотрите трейлер онлайн
"Балбесы"
Год: 1985
Режиссер: Ричард Доннер
Рейтинг IMDb: 7.7
События происходят в неблагополучном районе, который хотят снести, чтобы построить гольф-клуб. Дети, которые не хотят переезжать и расставаться, случайно находят карту с сокровищами. Они отправляются на поиски пиратского золота, чтобы помочь родителям избавиться от долгов и не продавать дома строительной компании.
В ленте есть немного ругани и не всегда уместный юмор, поэтому фильм лучше не смотреть с детьми, которым менее 8 лет. Однако здесь есть все: скрытый клад, дружба, острые ощущения.
"Балбес": смотрите трейлер онлайн
"Каспер"
Год: 1995
Режиссер: Брэд Силберлинг
Рейтинг IMDb: 6.2
После смерти любимой специалист по паранормальным явлениям Джеймс Харви вместе с дочерью путешествует по всей стране. Они оказываются в большом особняке в Уипстафе, где водятся злые призраки. Владелица дома нанимает специалиста, чтобы изгнать всех духов. Но оказывается, что там не только злые призраки, но и доброжелательный Каспер, который заводит дружбу с дочерью Джеймса – Кэт.
Это теплая и добрая история о дружбе, которая понравится детям за анимацию, а взрослым за важные темы и приключения в фильме.
"Каспер": смотрите трейлер онлайн
"Фокус Покус"
Год: 1993
Режиссер: Кенни Ортега
Рейтинг IMDb: 6.9
Трое сестер-ведьм слишком долго ждали своего спасения. Наконец они получили возможность оказаться в реальном мире. И теперь им надо приспособиться к совершенно новым и неизвестным для них условиям жизни и множеству непредсказуемых событий.
Лента понравится благодаря юмору и динамичному сюжету. Особенно фильм подойдет для тех, кто желает хэллоуинской и немного жуткой атмосферы.
"Фокус Покус": смотрите трейлер онлайн
Проводить время с семьей – очень важно. Это создает прочные связи и общие воспоминания. Поэтому фильм – это простой вариант качественно развлечься вместе. Желаем хорошего просмотра!