Кіно 24 підготувало добірку стрічок, які сподобаються всім поколінням. Вони потішать як дорослих, так і дітей, та залишать теплі спогади про вечір з сім'єю.

До слова Що подивитися з коханою людиною: 6 фільмів та серіалів для романтичного настрою

"Суперсімейка"

Рік: 2004

Режисер: Бред Берд

Рейтинг IMDb: 8.0

Стрічка розповідає про сім'ю супергероїв, що відійшли від великих справ і живуть у тихому передмісті. Колись вони боролися зі злом завдяки надприродним здібностям, але зараз хотіли б жити непримітним життям. Раптом їм знову доводиться одягнути костюми та вирушити назустріч пригодам.

Анімаційний фільм, що здобув Оскар, сподобається дітям будь-якого віку. Вони оцінять гумор та протистояння між батьками й дітьми, а дорослому поколінню фільм сподобається завдяки спостереженням про старішання.

"Суперсімейка": дивіться трейлер онлайн

"Бовдури"

Рік: 1985

Режисер: Річард Доннер

Рейтинг IMDb: 7.7

Події відбуваються в неблагополучному районі, який хочуть знести, щоб побудувати гольф-клуб. Діти, які не хочуть переїжджати та розлучатися, випадково знаходять карту зі скарбами. Вони вирушають на пошуки піратського золота, щоб допомогти батькам позбутись боргів і не продавати будинки будівельній компанії.

У стрічці є трохи лайки та не завжди доречний гумор, тому фільм краще не дивитися з дітьми, яким менш як 8 років. Однак тут є все: прихований скарб, дружба, гострі відчуття.

"Бовдур": дивіться трейлер онлайн

"Каспер"

Рік: 1995

Режисер: Бред Сілберлінг

Рейтинг IMDb: 6.2

Після смерті коханої фахівець з паранормальних явищ Джеймс Гарві разом з донькою подорожує по всій країні. Вони опиняються у великому особняку у Віпстафі, де водяться злі привиди. Власниця будинку наймає спеціаліста, щоб вигнати усіх духів. Та виявляється, що там не тільки злі привиди, але й доброзичливий Каспер, який заводить дружбу з донькою Джеймса – Кет.

Це тепла й добра історія про дружбу, яка сподобається дітям за анімацію, а дорослим за важливі теми та пригоди у фільмі.

"Каспер": дивіться трейлер онлайн

"Фокус Покус"

Рік: 1993

Режисер: Кенні Ортеґа

Рейтинг IMDb: 6.9

Троє сестер-відьом надто довго чекали на свій порятунок. Нарешті вони отримали можливість опинитися в реальному світі. Та тепер їм треба пристосуватися до абсолютно нових і невідомих для них умов життя та безліччю непередбачуваних подій.

Стрічка сподобається завдяки гумору й динамічному сюжету. Особливо фільм підійде для тих, хто бажає гелловінської та трохи моторошної атмосфери.

"Фокус Покус": дивіться трейлер онлайн

Проводити час з сім'єю – дуже важливо. Це створює міцні зв'язки та спільні спогади. Тож фільм – це простий варіант якісно розважитися разом. Бажаємо гарного перегляду!