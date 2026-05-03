Лучшие криминальные драмы на Netflix, в которых немало экшена

Криминальная драма – это тот жанр, где объединяется напряженный сюжет о преступлении вместе с психологией и жизнями главных героев. Именно в таких фильмах есть больше всего экшена.

Платформа Netflix предлагает к просмотру немало таких фильмов, что они даже не поместятся в наш сегодняшний список. Далее в материале 24 Канал расскажет о каких лентах идет речь.

"Люцифер", 2016 – 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

Количество сезонов: 6

Количество серий: 93

Люцифер Морнингстар устал от роли властелина ада. Он решает "переехать" на землю, где открывает ночной клуб. Сначала он живет ради собственных удовольствий, однако его жизнь меняется после знакомства с детективом полиции Хлоей Декер. Они начинают сотрудничать и расследуют убийства. У Люцифера есть особый талант – заставлять людей говорить правду.

"Отдел нераскрытых дел", 2025 –..

Рейтинг IMDb: 8,1

Количество сезонов: 1

Количество серий: 9

Карл был успешным детективом. Ему удавалось раскрывать все дела, которые попадали в его руки. Но все это продолжалось до одного случая. В результате очередного расследования один из напарников детектива получает тяжелые травмы, а другой – умирает.

Карл чувствует себя виновным, поэтому через несколько лет решает вернуться к расследованию этого дела, которая не дает ему спокойно жить.

"Линкольн для адвоката", 2022 –..

Рейтинг IMDb: 7,8

Количество сезонов: 4

Количество серий: 40

Сериал снят по мотивам книг Майкла Коннелли. История рассказывает о харизматичном адвокате Микки Холлере, который обожает работать на заднем сиденье своего автомобиля – Lincoln Town Car.

Первый сезон начинается с того, что главный герой теряет работу после аварии, и адвокат не сидит на месте и берется за расследование дела об убийстве. Холлеру помогает его команда: бывшая жена Лорна Крейн, ее новый избранник Сиско и водитель Изи.

"Закон Лидии Поэт", 2023 – 2026

Рейтинг IMDb: 7,5

Количество сезонов: 3

Количество серий: 18

В 1883 году Лидия Поэт стала первой и единственной женщиной-юристом в Италии, ведь тогда женщинам запрещали работать в юридической сфере. Однако апелляционный суд в Турине лишил Лидию права заниматься адвокатской деятельностью. Главная героиня устраивается на работу в юридическую фирму своего брата и одновременно готовит апелляцию на отмену решения суда.

Какой украинский фильм вышел на Netflix?

Премьера украинского романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф" состоялась 22 февраля. Одна на Netflix фильм появился только сейчас.

События фильма, снятого по мотивам украинской мифологии, разворачиваются в современном мире, где раз в четыре года появляются опасные мифические существа – русалки и мавки.

В это время в лес прибывают студенты-биологи, чтобы провести научную экспедицию. Один из них, Лукьян, встречает там Мавку, однако парень не догадывается, что она – мифическое существо.