Платформа Netflix пропонує до перегляду чимало таких фільмів, що вони навіть не вмістяться у наш сьогоднішній список. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про які стрічки йдеться.

"Люцифер", 2016 – 2021

Рейтинг IMDb: 8,0

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 93

Люцифер Морнінгстар втомився від ролі володаря пекла. Він вирішує "переїхати" на землю, де відкриває нічний клуб. Спочатку він живе задля власних задоволень, однак його життя змінюється після знайомства з детективом поліції Хлоєю Декер. Вони починають співпрацювати й розслідують вбивства. У Люцифера є особливий талант – змушувати людей говорити правду.

"Відділ нерозкритих справ", 2025 – …

Рейтинг IMDb: 8,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 9

Карл був успішним детективом. Йому вдавалось розкривати усі справи, які потрапляли у його руки. Та все це тривало до одного випадку. Внаслідок чергового розслідування один із напарників детектива отримує важкі травми, а інший – помирає.

Карл відчуває себе винним, тому через декілька років вирішує повернутись до розслідування цієї справи, яка не дає йому спокійно жити.

"Лінкольн для адвоката", 2022 – …

Рейтинг IMDb: 7,8

Кількість сезонів: 4

Кількість серій: 40

Серіал знятий за мотивами книг Майкла Коннеллі. Історія розповідає про харизматичного адвоката Міккі Голлера, який обожнює працювати на задньому сидінні свого автомобіля – Lincoln Town Car.

Перший сезон починається з того, що головний герой втрачає роботу після аварії, та адвокат не сидить на місці й береться за розслідування справи про вбивство. Голлеру допомагає його команда: колишня дружина Лорна Крейн, її новий обранець Сіско та водійка Ізі.

"Закон Лідії Поет", 2023 – 2026

Рейтинг IMDb: 7,5

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 18

У 1883 році Лідія Поет стала першою та єдиною жінкою-юристом в Італії, адже тоді жінкам забороняли працювати у юридичній сфері. Проте апеляційний суд у Турині позбавив Лідію права займатися адвокатською діяльністю. Головна героїня влаштовується на роботу в юридичну фірму свого брата і водночас готує апеляцію на скасування рішення суду.

Який український фільм вийшов на Netflix?

Прем'єра українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф" відбулась 22 лютого. Одна на Netflix фільм з'явився тільки зараз.

Події фільму, знятого за мотивами української міфології, розгортаються у сучасному світі, де раз на чотири роки з'являються небезпечні міфічні істоти – русалки та мавки.

У цей час у ліс прибувають студенти-біологи, щоб провести наукову експедицію. Один із них, Лук'ян, зустрічає там Мавку, проте хлопець не здогадується, що вона – міфічна істота.