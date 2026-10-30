Свой среди чужих: 4 криминальных триллера о полицейских под прикрытием и двойной игре

24 Канал собрал лучшие захватывающие триллеры, которые стоит посмотреть уже сегодня вечером.

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"Отступники" (2006)

Рейтинг IMDb: 8,5

Ирландская мафия Бостона успешно внедряет своего агента Колина в ряды местной полиции. В то же время правоохранители отправляют молодого выпускника академии Билли работать под прикрытием в преступный синдикат. Оба "крота" быстро завоевывают доверие своего нового руководства и начинают передавать важную информацию. Однако вскоре обе стороны узнают об утечке данных и начинают безжалостную охоту на предателей в своих рядах.

"Отступники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают безупречную режиссуру и мастерски закрученный сюжет. В то же время некоторые эксперты считают хронометраж фильма несколько затянутым.

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"Донни Браско" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,7

Агент ФБР Джо Пистоне получает задание проникнуть в одну из самых влиятельных мафиозных семей Нью-Йорка. Для этого он берет псевдоним Донни Браско и знакомится с мафиози по прозвищу Левша. Опытный преступник берет новичка под свою опеку и искренне считает его лучшим другом. Из-за этой неожиданной привязанности Джо оказывается перед трудным моральным выбором между служебным долгом и предательством близкого человека.

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"Донни Браско": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики хвалят картину за реалистичное изображение мафиозной повседневности. Однако отдельные рецензенты критикуют проект за несколько медленный темп развития событий.

"Бешеные псы" (1992)

Рейтинг IMDb: 8,2

Криминальный босс собирает шестерых опытных преступников для идеального ограбления ювелирного магазина. Все участники не знают настоящих имен друг друга и пользуются исключительно "цветными" псевдонимами. Тщательно спланированная операция неожиданно превращается в кровавую бойню с полицией. Уцелевшие грабители собираются на заброшенном складе и начинают жестко проверять версию о наличии информатора в своей команде.

"Бешеные псы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes эксперты восхищаются новаторским нелинейным сценарием и смелой режиссурой. Однако часть критиков до сих пор осуждает картину за большое количество сцен откровенного насилия.

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"На гребне волны" (1991)

Рейтинг IMDb: 7,3

Банда преступников в масках бывших президентов США виртуозно грабит местные банки. ФБР подозревает в этих нападениях группу местных профессиональных серферов. Чтобы проверить эту версию, молодой агент Джонни Юта учится стоять на доске и знакомится с харизматичным лидером сообщества Боди. Правоохранитель постепенно увлекается экстремальным образом жизни новых друзей и из-за этого рискует полностью провалить свою миссию.

"На гребне волны": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную динамику и зрелищность экшн-сцен. В то же время критики часто упрекают фильм за несколько наивный сюжет и пафосные диалоги.

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