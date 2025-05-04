3 лучшие медицинские сериалы-комедии, которые рассмешат каждого

Медицинские сериалы были и остаются одними из самых популярных среди телевизионной аудитории со времен черно-белых экранов и до сих пор. Этот жанр часто наполнен напряжением и расследованиями, но среди медицинских лент есть и комедии.

Кино 24 со ссылкой на Collider расскажет об одних из лучших медицинских комедий. Они достигли успеха и доказывают, что в жанре кино о врачах есть место для юмора и смеха.

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"Клиника"

Один из самых любимых медицинских ситкомов рассказывает о Джей Ди, – молодом интерне, который делает первые профессиональные шаги в больнице "Святое сердце" вместе с другом Кристофером. Здесь они находят новых друзей и преодолевают различные трудности.

Актерский состав создал увлекательную динамику отношений, что развивалась в течение всех 9 сезонов. В сериале соединились комическое и трогательное. Так он остается классикой на долгие годы.

"Клиника": смотрите трейлер онлайн

"МЭШ"

Адаптация одноименного фильма 1970 года рассказывает о жизни врачей и медсестер, которые работают в мобильном армейском госпитале во время войны. Главные герои всячески отвлекаются от ужасов войны, устраивая разнообразные развлечения на базе.

Это не только одна из самых влиятельных комедий, но и один из лучших сериалов всех времен.

"МЭШ": смотрите трейлер онлайн

"Детская больница"

Это черная комедия и сатира на медицинские шоу. В центре сюжета – персонал детской больницы в Бразилии. Его создатель Роб Кордри играет доктора Брейка Даунса, который одет в кровавый халат и имеет клоунский грим. Другие банальные персонажи то влюбляются, то теряют чувства друг к другу.

Во многих медицинских сериалах есть баланс горя и драмы и комедии. В этом же фокус только на юморе.

"Детская больница": смотрите трейлер онлайн