Кіно 24 з посиланням на Collider розповість про одні з найкращих медичних комедій. Вони досягли успіху та доводять, що в жанрі кіно про лікарів є місце для гумору й сміху.

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"Клініка"

Один з найулюбленіших медичних ситкомів розповідає про Джей Ді, – молодого інтерна, який робить перші професійні кроки в лікарні "Святе серце" разом з другом Крістофером. Тут вони знаходять нових друзів та долають різноманітні труднощі.

Акторський склад створив захопливу динаміку стосунків, що розвивалась протягом усіх 9 сезонів. У серіалі поєдналися комічне та зворушливе. Так він залишається класикою на довгі роки.

"Клініка": дивіться трейлер онлайн

"Польовий шпиталь"

Адаптація однойменного фільму 1970 року розповідає про життя лікарів та медсестер, які працюють у мобільному армійському шпиталі під час війни. Головні герої всіляко відволікаються від жахів війни, влаштовуючи різноманітні розваги на базі.

Це не тільки одна з найвпливовіших комедій, але й один з найкращих серіалів всіх часів.

"Польовий шпиталь": дивіться трейлер онлайн

"Дитяча лікарня"

Це чорна комедія та сатира на медичні шоу. У центрі сюжету – персонал дитячої лікарні в Бразилії. Його творець Роб Кордрі грає доктора Брейка Даунса, який одягнений в кривавий халат та має клоунський грим. Інші банальні персонажі то закохуються, то втрачають почуття одне до одного.

У багатьох медичних серіалах є баланс горя й драми та комедії. У цьому ж фокус тільки на гуморі.

"Дитяча лікарня": дивіться трейлер онлайн