Романтические фильмы умеют вызывать бурю эмоций и подогревать страсть. В подборке Кино 24 вы найдете одни из лучших мелодрам, что коснутся души каждого.

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"Унесенные ветром"

Год: 1939

Режиссер: Виктор Флеминг

Рейтинг IMDb: 8.2

События разворачиваются на фоне гражданской войны в США. Юная кокетка Скарлетт пришла на пышный бал, который становится последним мирным событием в ее жизни. Девушка предстает перед огромным количеством проблем. Несмотря на это, Скарлетт находит в себе силы для любви – так начинаются ее непростые отношения с Рэтом Батлером. Лента вышла 85 лет назад и она остается вечной классикой.

"Унесенные ветром": смотрите трейлер онлайн

"Перед рассветом"

Год: 1995

Режиссер: Ричард Линклейтер

Рейтинг IMDb: 8.1

Мелодрама рассказывает об американце Джесси и француженке Селин. Они едут в поезде в разных направлениях, но решают остановиться в Вене. Они откровенно рассказывают друг другу о себе и делятся самым сокровенным. При прощании пара решает встретиться на том же перроне через полгода. У ленты есть вторая часть – "Перед заходом солнца".

"Перед рассветом": смотрите трейлер онлайн

"Дневник памяти"

Год: 2004

Режиссёр: Ник Касаветис

Рейтинг IMDb: 7.9

Романтическая лента снята по сюжету одноименного романа Николаса Спаркса. Историю рассказывает пожилой мужчина одной из жительниц частного пансиона. В фильме показали, как двое влюбленных людей из разных слоев общества пронесли свою любовь сквозь трудности. Немало романов Спаркса перенесли на большой экран, но эта считается одной из лучших.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

Один из этих фильмов может украсить ваш вечер с любимым человеком. И подарить незабываемые эмоции от просмотра.