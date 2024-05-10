Романтичні фільми уміють викликати бурю емоцій та підігрівати пристрасть. У добірці Кіно 24 ви знайдете одні з найкращих мелодрам, що торкнуться душі кожного.

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"Віднесені вітром"

Рік: 1939

Режисер: Віктор Флемінг

Рейтинг IMDb: 8.2

Події розгортаються на тлі громадянської війни в США. Юна кокетка Скарлетт прийшла на пишний бал, який стає останньою мирною подією в її житті. Дівчина постає перед величезною кількістю проблем. Попри це, Скарлетт знаходить у собі сили для кохання – так розпочинаються її непрості відносини з Ретом Батлером. Стрічка вийшла 85 років тому і вона залишається вічною класикою.

"Віднесені вітром": дивіться трейлер онлайн

"Перед світанком"

Рік: 1995

Режисер: Річард Лінклейтер

Рейтинг IMDb: 8.1

Мелодрама розповідає про американця Джессі та француженку Селін. Вони їдуть у поїзді в різних напрямках, але вирішують зупинитися у Відні. Вони відверто розповідають одне одному про себе та діляться найсокровеннішим. При прощанні пара вирішує зустрітися на тому самому пероні через пів року. У стрічки є друга частина – "Перед заходом сонця".

"Перед світанком": дивіться трейлер онлайн

"Щоденник пам'яті"

Рік: 2004

Режисер: Нік Касаветіс

Рейтинг IMDb: 7.9

Романтична стрічка знята сюжетом однойменного роману Ніколаса Спаркса. Історію переповідає літній чоловік одній з мешканок приватного пансіону. У фільмі показали, як двоє закоханих людей з різних верств суспільства пронесли своє кохання крізь труднощі. Чимало романів Спаркса перенесли на великий екран, але ця вважається однією з найкращих.

"Щоденник пам'яті": дивіться трейлер онлайн

Один з цих фільмів може прикрасити ваш вечір з коханою людиною. Та подарувати незабутні емоції від перегляду.