Эти 3 мистические сериала захватывают с первой серии

Если обычные хорроры перестали производить впечатление, самое время перейти к мистическим сериалам. Здесь пугают не только призраки или потусторонние силы – главную тревогу вызывают сюжеты, в которых каждая новая серия рождает больше вопросов, чем дает ответов.

"24 Канал" собрал три сериала, которые захватывают с первых минут. Правда, после них заснуть будет немного сложнее.

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"Дом с прислугой"

Молодая, обеспеченная супружеская пара нанимает няню для новорожденного, чтобы молодая мама смогла вернуться к работе журналистки. Однако уже при первом знакомстве все идет не так. И ребенок совсем не такой, каким его ожидала увидить молодая няня, которая тоже скрывает множество тайн. Но что же на самом деле происходит?

"Дом с прислугой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аутсайдер"

Одна из самых популярных экранизаций одноименного произведения гениального мастера ужасов Стивена Кинга. Удачное сочетание детектива, триллера и мистики. История начинается с убийства мальчика в небольшом городке, который таит в себе множество тайн. Что же ждет в конце?

"Аутсайдер": смотрите онлайн трейлер сериала



"Тьма"

Идеальное, тонкое переплетение семейных тайн, путешествий во времени и мистики. Каждая серия добавляет больше вопросов, чем объяснений. Но от этого становится только интереснее.

"Тьма": смотрите онлайн трейлер сериала

А если хочется еще больше напряженных историй, обратите внимание на подборку 5 лучших сериалов всех времен.