Если сегодня вечером хочется немного пощекотать нервы, то для этого 24 Канал подобрал три мистических сериала, которые с легкостью справятся с этой задачей. Только, возможно, оставьте свет в коридоре включенным. На всякий случай.

"Полуночная месса"

В маленьком островном городке появляется новый священник, а вместе с ним – настоящие чудеса. Люди вдруг выздоравливают, молодеют и начинают еще ревностнее верить в чудеса. Правда, очень быстро становится ясно: бесплатный сыр бывает только... в мистических сериалах. Атмосферный хоррор, после которого слово "месса" звучит уже не так успокаивающе.

"Полуночная месса": смотрите онлайн трейлер сериала

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Думаете, клоуны существуют только для детских праздников? Этот сериал быстро убедит вас в обратном. Исчезновение мальчика запускает цепь событий, за которыми стоит существо, способное превратить самые обыденные места в источник ночных кошмаров.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотрите онлайн трейлер сериала

"Касл-Рок"

Городок, где практически у каждого есть свои скелеты в шкафу, а у некоторых – и кое-что гораздо страшнее. Загадочный заключенный, странные смерти и атмосфера, в которой опасность буквально висит в воздухе. Если вы любите истории Стивена Кинга, это именно тот случай, когда вымысел слишком убедительно маскируется под реальность.



"Касл-Рок": смотрите онлайн трейлер сериала

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