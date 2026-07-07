Якщо цього вечора хочеться трохи полоскотати нерви, то для цього 24 Канал зібрав три містичні серіали, які легко впорається із завданням. Тільки, можливо, залиште світло в коридорі увімкненим. Про всяк випадок.

"Опівнічна меса"

У маленькому острівному містечку з'являється новий священник, а разом із ним – справжні дива. Люди раптом одужують, молодшають і починають ще ревніше вірити в чудеса. Щоправда, дуже швидко стає зрозуміло: безкоштовний сир буває лише... у містичних серіалах. Атмосферний горор, після якого слово "меса" звучить уже не так заспокійливо.

"Опівнічна меса": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

Думаєте, клоуни існують лише для дитячих свят? Цей серіал швидко переконає у протилежному. Зникнення хлопчика запускає ланцюг подій, за якими стоїть істота, здатна перетворити найбуденніші місця на джерело нічних кошмарів.

"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Касл-Рок"

Містечко, де практично кожен має свої скелети в шафі, а дехто – й дещо значно страшніше. Загадковий в'язень, дивні смерті та атмосфера, у якій небезпека буквально висить у повітрі. Якщо любите історії Стівена Кінга, це саме той випадок, коли вигадка надто переконливо прикидається реальністю.



"Касл-Рок" : дивіться онлайн трейлер серіалу

Ну і не забудьте про психологічні трилери на вечір з друзями