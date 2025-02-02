Для хорошего настроения: 4 лучших мюзикла, которые стоит посмотреть каждому

Сочетание музыки и кино всегда дарит зрителям невероятные эмоции. Фильмы о легендарных музыкантах позволяют заглянуть за кулисы их жизни, а яркие мюзиклы завораживают незабываемыми мелодиями.

24 Канал подготовил подборку кинолент, которые будут вдохновлять на создание чего-то нового. От драматических историй становления звезд до современных мюзиклов – эти фильмы точно стоят просмотра.

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"Ла-Ла Ленд" (2016)

Однажды в Лос-Анджелесе встречаются джазовый пианист Себастьян и актриса Миа. С того момента их жизни меняются к лучшему – герои влюбляются, поддерживают друг друга в творческих стремлениях и борются за свои мечты. Однако успех и жизненные вызовы проверяют их чувства на прочность. Удастся ли Мии и Себастьяну сохранить свою любовь?

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер фильма онлайн

"Тик-так... Бум!" (2021)

Молодой композитор Джонатан Ларсон пишет свой первый мюзикл. Парень надеется, что он изменит его жизнь. Впрочем, дедлайны, финансовые трудности и личные сомнения заставляют его задуматься над тем, стоит ли продолжать свой творческий путь.

"Тик-так... Бум!": смотрите трейлер фильма онлайн

"Величайший шоумен" (2017)

Финеас Барнум – человек с большими амбициями, который захватывает всех вокруг своими безумными идеями. Однажды мужчина решает создать грандиозное цирковое шоу, участниками которого будут необычные артисты. Бородатая женщина, сиамские близнецы, акробаты и силачи – не единственное, чем Финеас собирается удивлять публику.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер фильма онлайн

"Элвис" (2022)

Молодой парень, по имени Элвис Пресли, происходит из бедной семьи, но имеет уникальный талант и страсть к музыке. Его выступления шокируют публику, а харизма завоевывает сердца миллионов. На пути к славе он встречает человека, который обещает сделать его мировой звездой, но какой ценой? Жизнь Элвиса стремительно меняется, но за кулисами разворачивается совсем другая история, из-за которой он рискует потерять себя.

"Элвис": смотрите трейлер фильма онлайн

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