Индустрия продолжает бороться с этим стереотипом и создает такие мультфильмы, что подойдут и взрослой аудитории, и детям. 24 Канал собрал такие ленты, что понравятся любой возрастной категории.

Интересно Понравятся каждому: 3 интересные японские мультфильмы, которые стоит посмотреть с семьей

"Тайна Коко" (Coco, 2017)

Режиссер: Ли Анкрич, Адриан Молина

Рейтинг IMDb: 8.4

Этот мультфильм переносит зрителя в мексиканский праздник Дня мертвых. 12-летний мальчик Мигель мечтает стать музыкантом, но семья запрещает ему заниматься музыкой. Он случайно попадает в Страну Мертвых, где открывает тайны своей семьи.

Проникновенные песни, красочная анимация и важная тема родственных связей и памяти о своих родных покорит каждого человека независимо от его возраста.

"Коко": смотрите трейлер онлайн

"Вверх" (Up, 2009)

Режиссер: Пит Доктер

Рейтинг IMDb: 8.3

Пожилой мужчина Карл решает исполнить мечту своей покойной жены – путешествовать к водопаду в Южной Америке. Он привязывает к своему дому тысячи воздушных шариков и улетает. Спутником Карла становится юный бойскаут Рассел.

Это шедевр анимации, который расскажет волшебную историю любви, покажет правильный пример дружбы и то, что мечты имеют свойство сбываться. Фильм напоминает, что никогда не поздно находить счастливые моменты в жизни.

"Вверх": смотрите трейлер онлайн

"Принцесса Мононоке" (Mononoke-hime, 1997)

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Рейтинг IMDb: 8.3

События фильма от Studio Ghibli разворачивается в Японии в конце периода Муромати. Принц Аситака встречает девушку, которую воспитывали волки. Она готова на все, чтобы защитить лес от жадных людей.

Мультфильм понравится взрослым из-за важной темы и представления персонажей. Здесь их не изобразили банально как злодеев или героев, а показали различные черты, мотивации и причины их поступков.

"Принцесса Мононоке": смотрите трейлер онлайн