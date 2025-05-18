Кино 24 подготовил подборку чрезвычайных анимационных фильмы, что задают вопросы, над которыми хочется думать еще долго после финальных титров. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром.
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"Принцесса Мононоке" (1997)
В давние времена молодой воин Аситака спасает свою деревню от проклятого зверя. Однако неожиданно парень получает смертельное проклятие, поэтому хочет как можно скорее спастись. Для этого он отправляется в путешествие и оказывается в эпицентре конфликта между шахтерским городком и лесными животными. Теперь Аситаке надо остановить войну между миром природы и людей.
"Принцесса Мононоке": смотрите трейлер фильма онлайн
"Несравненный мистер Фокс" (2009)
Когда-то мистер Фокс обещал своей жене прекратить заниматься воровством. Впрочем, через несколько лет он решает ограбить трех богатых фермеров. Веселое приключение превращается в настоящую войну, ведь люди объявляют охоту на Фокса и всю его семью.
"Несравненный мистер Фокс": смотрите трейлер фильма онлайн
Напомним, мы ранее рассказывали о лучших фильмах о путешествиях, которые вдохновляют на большие приключения.
"Душа" (2020)
Школьный учитель музыки Джо Гарднер мечтает стать джазовым пианистом. И вот наконец он получает шанс выступить в клубе, но за день до концерта неожиданно попадает в мир душ. Там он знакомится с 22 – душой, которая не хочет рождаться на Земле. Вместе герои пытаются понять, что именно делает жизнь особенной.
"Душа": смотрите трейлер фильма онлайн