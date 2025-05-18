Не только для детей: 3 мультфильма, которые кардинально изменят взгляд взрослых на жизнь

Многие считают мультфильмы развлечением для малышей. Однако некоторые из таких лент способны зацепить взрослую душу больше, чем любая драма.

Кино 24 подготовил подборку чрезвычайных анимационных фильмы, что задают вопросы, над которыми хочется думать еще долго после финальных титров. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром.

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"Принцесса Мононоке" (1997)

В давние времена молодой воин Аситака спасает свою деревню от проклятого зверя. Однако неожиданно парень получает смертельное проклятие, поэтому хочет как можно скорее спастись. Для этого он отправляется в путешествие и оказывается в эпицентре конфликта между шахтерским городком и лесными животными. Теперь Аситаке надо остановить войну между миром природы и людей.

"Принцесса Мононоке": смотрите трейлер фильма онлайн

"Несравненный мистер Фокс" (2009)

Когда-то мистер Фокс обещал своей жене прекратить заниматься воровством. Впрочем, через несколько лет он решает ограбить трех богатых фермеров. Веселое приключение превращается в настоящую войну, ведь люди объявляют охоту на Фокса и всю его семью.

"Несравненный мистер Фокс": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, мы ранее рассказывали о лучших фильмах о путешествиях, которые вдохновляют на большие приключения.

"Душа" (2020)

Школьный учитель музыки Джо Гарднер мечтает стать джазовым пианистом. И вот наконец он получает шанс выступить в клубе, но за день до концерта неожиданно попадает в мир душ. Там он знакомится с 22 – душой, которая не хочет рождаться на Земле. Вместе герои пытаются понять, что именно делает жизнь особенной.

"Душа": смотрите трейлер фильма онлайн