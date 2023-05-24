4 мультфильма июня, которые вы захотите посмотреть вместе с детьми

В июне 2023 года выйдет несколько увлекательных мультфильмов, которые, безусловно, доставят радость как и взрослым, так и малышам. От ярких приключений до самых смешных шуток – июньские премьеры обещают незабываемое время для всей семьи.

В подборке 24 Канала узнайте о 4 мультфильмах июня, на которые вы захотите пойти в кино. Среди них романтический комедийно-драматический мультфильм "Стихии" и супергеройский проект с персонажем комиксов Marvel Майлзом Моралесом "Человек-паук: Сквозь вселенную".

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4 мультфильма, которые выйдут в июне

"Человек-паук: Сквозь вселенную", 2 июня

Фантастический приключенческий боевик и комедия, продолжение мультфильма, выпущенного в 2018 году. Мультфильм рассказывает о Майлзе Моралезе, к которому неожиданно возвращается его лучшая подруга и любимая Гвен Стейси. По сюжету они должны спасти всех людей-пауков от таинственного вора.

"Человек-паук: Сквозь вселенную": смотрите трейлер

"Лохматые перцы", 8 июня

Комедийный приключенческий фильм, за разработку которого взялся режиссер Джош Гринбаум. Несмотря на семейную тематику мультфильма, в нем можно будет услышать шутки, рассчитанные исключительно на взрослую аудиторию. В центре истории – Пьяничка Дук (Уилл Форте) долго пытался избавиться от своего пса Реджи и наконец ему это удалось. Собака оказывается в большом городе, где она знакомится с другими животными и радуется простым моментам. Помимо этого, пес решает отомстить своему хозяину.

"Лохматые перцы": смотрите трейлер

"Стихии", 15 июня

Приключенческий семейный мультфильм, второй полнометражный анимационный фильм в карьере режиссера Питера Сона. "Стихии" рассказывают о городе, в котором живут 4 стихии: воздух, земля, вода и огонь. Их представители совершенно разные, но в этом бурном мире пробуют и находят общие черты.

"Стихии": смотрите трейлер

"Кракен-девочка по имени Руби", 29 июня

Фэнтезийный мультфильм, в котором умная, но застенчивая девочка по имени Руби, хочет вписаться в шумную компанию, однако у нее это не выходит. Впрочем, однажды девочка узнает, что она наследница подводного королевства и впоследствии она должна стать следующей королевой.

"Кракен-девочка по имени Руби": смотрите трейлер