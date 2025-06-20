3 лучшие новые криминальные драмы, которые можно посмотреть на Netflix

Жанр криминальных драм переживает свое лучшее время. Прошлый год подарил множество культовых сериалов, но и в 2025 появилось уже немало шоу о преступлениях и убийствах, которые могут не только сравниться по популярности и успеху с предыдущими, но и переплюнуть их.

Кино 24 расскажет об одних из последних криминальных сериалов, которые можно посмотреть на платформе Netflix. Они вышли в 2025 году и покорили зрителей острым сюжетом и увлекательной историей.

Смотрите также Можно посмотреть за вечер: 3 новейших мини-сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

"Переходный возраст"

Количество эпизодов: 4

Рейтинг IMDb: 8,2

События разворачиваются в английском городке, где полиция внезапно выламывает двери и арестовывает 13-летнего Джейми. Его подозревают в убийстве одноклассницы. Парня допрашивают и отправляют в детское психиатрическое учреждение. В процессе обнаруживается много трагических деталей.

Сложно найти человека, который бы не слышал об этом последний хит Netflix, ставший вирусным в сети. Актуальная тема насилия в сторону девушек и негативного влияния соцсетей на детей заставила всех говорить об этом сериале. Интересно и то, что его снимали одним кадром.

"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн

"Резиденция"

Количество эпизодов: 8

Рейтинг IMDb: 7,7

В центре сюжета – эксцентричная детективка Корделия Капп, которая прибывает в Белый дом. Ей нужно раскрыть убийство, произошедшее во время государственного ужина. В резиденции работает 157 сотрудников – каждый из них становится подозреваемым.

Это напряженная и интересная история об убийстве, что переворачивает все с ног на голову. Здесь мастерски соединился криминал, драма и сатира. Острые диалоги, многослойные интриги и темный юмор не могут не привлекать.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн

"Отдел нераскрытых дел"

Количество эпизодов: 9

Рейтинг IMDb: 8,3

Криминальная драма рассказывает о шотландском детективе Карле Морке. После инцидента, в результате которого его напарника ранили, а еще один полицейский погиб, ему поручают разбираться с забытыми нераскрытыми делами. С новой командой амбициозных детективов он расследует исчезновение прокурора и постепенно проливает свет на это дело.

Сериал привлекает не только загадочными тайнами, но и персонажами, у каждого из которых есть свои личные демоны, с которыми им приходится бороться. Мрачный тон и холодная атмосфера отличают его от других полицейских драм.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн