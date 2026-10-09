3 психологических триллера о газлайтинге и социопатах, которые держат в напряжении

Самые страшные монстры редко прячутся в темных шкафах или под кроватью. Чаще всего они носят безупречные костюмы, любезно улыбаются соседям и живут рядом с нами, искусно скрывая свою истинную сущность.

Фильмы о манипуляторах, хитрых социопатах и мастерах газлайтинга пугают именно своей безжалостной реалистичностью, ведь психологическое насилие незаметно разрушает жизнь. 24 Канал подготовил подборку самых захватывающих триллеров, которые заставляют внимательнее присмотреться к своему окружению.

"Исчезнувшая"

Рейтинг IMDb: 8,1

Накануне пятой годовщины свадьбы Ник Данн возвращается домой и замечает, что его жена Эми бесследно исчезла. Полиция обнаруживает следы борьбы и плохо вытертую кровь, а все имеющиеся улики сразу указывают на вину мужа. Ник пытается самостоятельно распутать это дело, постепенно раскрывая ужасающие тайны их "идеальной" семейной жизни.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают режиссуру Дэвида Финчера и жутко убедительную игру Розамунд Пайк. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько циничный взгляд на институт брака и чрезмерную жестокость в финале.

"Человек-невидимка"

Рейтинг IMDb: 7,1

Сесилия посреди ночи сбегает от своего влиятельного возлюбленного-ученого, который годами контролировал каждый ее шаг и подвергал ее жестокому психологическому насилию. Впоследствии девушка узнает о внезапном самоубийстве своего обидчика и неожиданно получает в наследство огромное состояние. Однако героиня начинает ощущать чье-то присутствие в своем доме, а череда опасных случайностей ставит под угрозу жизнь ее близких.

"Человек-невидимка": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящее переосмысление классического сюжета и глубокое раскрытие темы газлайтинга. Однако киноэксперты критикуют картину за некоторые логические пробелы.

"Подарок"

Рейтинг IMDb: 7,0

Супружеская пара Саймон и Робин переезжает в новый большой дом. Их спокойная жизнь рушится после случайной встречи со старым школьным знакомым мужа, который начинает регулярно оставлять на их пороге странные подарки. Навязчивое внимание незваного гостя заставляет Робин погрузиться в прошлое своего идеального партнера и узнать ошеломляющую правду о его юности. Оказывается, что давние грехи не имеют срока давности, а настоящим социопатом может оказаться самый близкий человек.

"Подарок": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают сценарий, который постоянно и удачно обманывает ожидания зрителя. Однако киноэксперты критикуют картину за несколько медленный темп повествования в первой половине и слишком спорные моральные выводы в развязке.

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