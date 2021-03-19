Брюс Уиллис играет преимущественно главные роли, а кинокартины с его участием обречены на успех. Он снялся в более сотни фильмов.

Журналисты выбрали пятерку самых популярных ролей актера. Большинство из них, скорее всего, вы видели.

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"Смерть ей к лицу", 1992 год

Это – фантастическая кинокомедия в лучших традициях черного юмора. Бродвейская звезда Мэдлин Эштон коварно отбивает у подружки-писательницы Хелен ее жениха – простодушного доктора Эрнеста, талантливого пластического хирурга.

Проходит 14 лет и Мэдлин превращается в морщинистую злобную мегеру. Прекрасно выглядит лишь Хелен, которая после длительной депрессии похудела и подлечилась в психбольнице.

Трейлер фильма "Смерть ей к лицу": смотрите видео

От цветущего вида заклятой подруги у Мэдлин сводит челюсть. Тогда бывшая звезда прибегает к крайнему средству – глотку волшебного эликсира вечной жизни, действие которого может проверить только смерть.

"Детективное агентство "Лунный свет", 1985 – 1989 годы

Мэдди – владелица нескольких разорившихся фирм. Она решает продать детективное агентство, директор которого находит выход из ситуации. Он предлагает Мэдди сделать его полноправным партнером и попытаться спасти компанию. Немного подумав, Мэдди соглашается.

Трейлер фильма "Детективное агентство "Лунный свет": смотрите видео

Далее главные герои сериала постоянно ссорились, шутили друг с другом, неуклюже руководили своим детективным агентством, и в то же время как-то умудрялись раскрывать преступления, находить мошенников и разгадывать загадки.

Этот фильм принес Брюсу Уиллису славу и всеобщее признание. А его дуэт с Сибилл Шепард называют одной из лучших телевизионных пар.

"Пятый элемент", 1997 год

Каждые 5 тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить имеющуюся гармонию. Каждые 5 тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу.

Трейлер фильма "Пятый элемент": смотрите видео

В XXIII веке нью-йоркский таксист Корбен Даллас, которого сыграл Уиллис, должен решить глобальную задачу – спасение всего человеческого рода.

"Город грехов", 2005 год

Этот город притягивает к себе бунтарей, людей с разбитыми сердцами и негодяев, которые "погрязли" в пороке. Некоторые называют его городом тьмы. Но есть и те, кто называет город грехов своим домом: "нечистые на руку" полицейские, проститутки, благородные разбойники.

Трейлер фильма "Город грехов": смотрите видео

Некоторые жаждут мести, другие – искупления. Их пугающие истории "бьют по нервам". Город грехов ожил с помощью света и тени, лаконичных диалогов, стилизованных изображений и спецэффектов.

"Крепкий орешек", 1988 год

Джон Макклейн живет в Нью-Йорке и работает в полицейском участке. Главный герой с самого детства знал, что будет стоять на защите невинных людей, поэтому упорно шел к своей цели, чтобы стать отличным стражем порядка.

История главного героя начинается в тот момент, когда он покидает родной город, чтобы отправиться в Лос-Анджелес. Джон хочет помириться со своей женой и появляется в небоскребе на рождественской встрече.

Трейлер фильма "Крепкий орешек": смотрите видео

Именно здесь он хочет осуществить задуманное, но даже не подозревает, что судьба готовит ему неприятный сюрприз. Здание оказывается в руках террористов, а люди, которые находятся там, становятся заложниками. Джон берет на себя миссию спасения.

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Итак, если у вас до сих пор возникает вопрос "Что посмотреть вечером?", с уверенностью можете положиться на Брюса Уиллиса – он безусловно сделает ваш вечер удачным.

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