Люк Бессон – один из самых известных режиссеров современности. Будучи женатым несколько раз, он всегда оставался верен своей главной страсти – киноискусству.

Журналисты представили подборку работ режиссера и продюсера, которые стали лучшими в его фильмографии.

Интересно Киноляпы в знаменитых фильмах, которые вы могли не заметить

"Леон", 1994 год

Этот фильм уже давно стал классикой жанра и признан одним из лучших современных французских фильмов. Картина, открывшая имя юной Натали Портман, рассказывает об удивительной дружбе профессионального киллера и девочки, которая в мгновение ока потеряла дом и семью.

Трейлер к фильму "Леон": смотрите видео

Есть 2 варианта фильма:

киноверсия;

режиссерский вариант, который содержит несколько дополнительных эпизодов.

Кстати! В 2021 году фильм занимает 31 позицию в списке "250 лучших фильмов".

"Пятый элемент", 1997 год

В свое время это был самый дорогой фильм, когда-либо созданный за пределами Голливуда. За юмором и массой спецэффектов, драками и безумными красками не просто понять, что это фильм о любви, которая способна спасти мир.

Трейлер фильма "Пятый элемент": смотрите видео

В то же время весь антураж нисколько не портит картину, о чем говорят ее попадание в многочисленные списки лучших фильмов и многолетняя любовь зрителей.

"Жанна д'Арк", 1999 год

Историко-биографическая драма Люка Бессона о жизни национальной героини Франции. О героической Жанне д'АРК, которая освободила свою страну и погибла из-за вероломства королей.

Трейлер фильма "Жанна д'АРК": смотрите видео

О девушке, которой подчинялись тысячи мужчин и в которую верил народ. И, кстати, это еще один фильм, где главную роль исполнила Мила Йовович – бывшая жена Бессона.

"Такси", 1998 год

События фильма происходят в Марселе. Заядлый автогонщик Даниэль Моралес работает курьером в пиццерии, но впоследствии меняет работу и становится таксистом. В этой картине Бессон уже выступил как сценарист и продюсер.

Трейлер фильма "Такси": смотрите видео

Фильм "Такси" стал уже классикой в жанре комедийного боевика: блестящий юмор, интересные герои, увлекательный сюжет – кино для отличного настроения. Позже вышли 4 сиквела: "Такси 2, 3, 4", и "Такси 5", а также – один римейк в 2004 году.

"Перевозчик", 2002 год

В фильме в роли Фрэнка Мартина снялся Джейсон Стэйтем, который сам исполнял собственные трюки. Остросюжетный фильм о бывшем спецназовце, который построил неплохой бизнес на перевозках любых грузов по французскому Средиземноморью.

Главный герой Фрэнк живет тихой жизнью на побережье южной Франции, нанимаясь "перевозчиком", который перевозит груз или людей из пункта А в пункт Б и не задает вопросов.

Трейлер фильма "Перевозчик": смотрите видео

Он выполняет эти задачи на своем автомобиле и следует трем строгим правилам, которые он никогда не нарушает:

никогда не меняй условия сделки;

никогда не смотри, что везешь;

никаких имен.

Но однажды во время очередной доставки главному герою пришлось переступить через правила и за это он сильно поплатился.

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Люк Бессон – режиссер, подаривший немало киношедевров. В сети поговаривают, что сейчас кинопродюсер работает над второй частью научно фантастического экшна – "Люси 2": о девушке, которая освоила работу своего мозга на 100%.

Подборка фильмов Люка Бессона: смотрите сюжет 24 канала