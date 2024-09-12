Не только "Эмили в Париже": 5 лучших ролей Лили Коллинз

12 сентября состоялась премьера 2-й части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже". Поклонники ленты в течение месяца ждали продолжения и наконец его получили.

Главную роль в романтическом сериале играет Лили Коллинз – известная англо-американская актриса, которая восхитила публику своей игрой. Однако "Эмили в Париже" – не единственная лента, в которой приняла участие звезда. Кино 24 подробнее расскажет о пяти лучших ролях Лили Коллинз, что стоят вашего внимания.

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"Белоснежка: Месть гномов"

Для актрисы экранизация сказки братьев Гримм стала первой большой работой. До этого Лили преимущественно играла второстепенные роли, но в этом фильме – по-настоящему засияла. Лента рассказывает о борьбе между Злой Королевой, которая хочет жениться на принце, и Белоснежкой. Молодую девушку выселяют из родного дворца в лес, где она должна была бы погибнуть. Однако, Белоснежка познакомилась с гномами-разбойниками, которые не дали ей умереть. Эта встреча поможет девушке отомстить королеве.

"Белоснежка: Месть гномов": смотрите трейлер онлайн

"Орудие смерти: Город костей"

Фэнтезийный фильм освещает историю Клэри Фрей, которая всегда считала себя обычной девушкой. Впрочем, она оказалась потомком древнего рода Сумеречных Охотников, который защищает мир от демонов. Однажды мама девушки исчезает, поэтому Клэр решает присоединиться к воинам, чтобы спасти родного человека. С того момента на Фрей ждут разнообразные приключения, связанные с новым измерением, наполненного монстрами, демонами, вампирами и другими существами.

"Орудие смерти: Город костей": смотрите трейлер онлайн

"С любовью, Рози"

Комедийная мелодрама рассказывает непростую историю Рози Данн и ее приятеля Алекса, которые планируют вместе отправиться на учебу в США. Впрочем, идеальные планы разрушаются, поскольку девушка забеременела, поэтому должна заниматься воспитанием ребенка. В то же время парень оставляет Лили и летит в другую страну самостоятельно. Однако, ни расстояние, ни двадцать лет разлуки, не способны заставить героев забыть друг о друге.

"С любовью, Рози": смотрите трейлер онлайн

"Соблазнительный, плохой, злой"

Американский триллер рассказывает о преступлениях серийного убийцы Теда Банди. Лили Коллинз сыграла роль американской писательницы Лиз Кендалл, которая находилась в многолетних отношениях с маньяком. Тед очаровал ее своим умом и внимательностью, поэтому девушка не могла поверить, что живет вместе с преступником. Однако, когда ее избранника арестовала полиция – мир Кендалл рухнул.

"Соблазнительный, плохой, злой": смотрите трейлер онлайн

"Отверженные"

Экранизация одноименного романа французского писателя Виктора Гюго вышла в 2018 году. Сериал рассказывает истории жизни бывшего узника Жана Вальжана, который пытается забыть о своем прошлом, и матери-одиночки Фантины, которая тяжело работает, чтобы обеспечить маленького ребенка. В то же время кинокартина освещает исторические события – от битвы при Ватерлоо до июньского восстания в 1832 году.

"Отверженные": смотрите трейлер онлайн

Что известно о новом сезоне "Эмили в Париже"

События в сериале разворачиваются не только во Франции, но и в Италии. Эмили снова оказывается в любовном треугольнике, испытывая сильное влечение к двум мужчинам. Однако ситуация осложняется тем, что Габриель ждет ребенка от своей бывшей девушки.

В то же время герои имеют проблемы на работе. Сильви, руководитель Agence Grateau, сталкивается с тяжелым выбором, связанным с прошлым, что может повлиять на ее брак. Кроме того, внутри агентства начинаются кадровые изменения, что добавляют драматизма и непредсказуемости в сюжетную линию.

Четвертый сезон обещает быть насыщенным событиями, эмоциями и интригами, которые будут держать зрителей в напряжении от начала до конца.