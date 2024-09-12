Головну роль у романтичному серіалі грає Лілі Коллінз – відома англо-американська акторка, яка захопила публіку своєю грою. Однак "Емілі в Парижі" – не єдина стрічка, в якій взяла участь зірка. Кіно 24 детальніше розповість про п'ять найкращих ролей Лілі Коллінз, що варті вашої уваги.

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"Білосніжка: Помста гномів"

Для акторки екранізація казки братів Грімм стала першою великою роботою. До цього Лілі переважно грала другорядні ролі, але у цьому фільмі – по-справжньому засяяла. Стрічка розповідає про боротьбу між Злою Королевою, яка хоче одружитися з принцом, та Білосніжкою. Молоду дівчину виселяють з рідного палацу до лісу, де вона мала б загинути. Однак, Білосніжка познайомилася з гномами-розбійниками, які не дали їй померти. Ця зустріч допоможе дівчині помститися королеві.

"Білосніжка: Помста гномів": дивіться трейлер онлайн

"Знаряддя смерті: Місто кісток"

Фентезійний фільм висвітлює історію Клері Фрей, яка завжди вважала себе звичайною дівчиною. Втім, вона виявилася нащадком давнього роду Сутінкових Мисливців, який захищає світ від демонів. Одного разу мама дівчини зникає, тому Клер вирішує приєднатися до воїнів, щоб врятувати рідну людину. З того моменту на Фрей чекають різноманітні пригоди, пов'язані з новим виміром, наповненого монстрами, демонами, вампірами та іншими істотами.

"Знаряддя смерті: Місто кісток": дивіться трейлер онлайн

"З любов'ю, Розі"

Комедійна мелодрама розповідає непросту історію Розі Данн та її приятеля Алекса, які планують разом вирушити на навчання до США. Втім, ідеальні плани руйнуються, оскільки дівчина завагітніла, тому має займатися вихованням дитини. Водночас хлопець залишає Лілі та летить до іншої країни самостійно. Однак, ні відстань, ні двадцять років розлуки, не здатні змусити героїв забути одне про одного.

"З любов'ю, Розі": дивіться трейлер онлайн

"Звабливий, поганий, злий"

Американський трилер розповідає про злочини серійного вбивці Теда Банді. Лілі Коллінз зіграла роль американської письменниці Ліз Кендалл, яка перебувала в багаторічних стосунках з маніяком. Тед зачарував її своїм розумом і уважністю, тому дівчина не могла повірити, що живе разом зі злочинцем. Однак, коли її обранця заарештувала поліція – світ Кендалл рухнув.

"Звабливий, поганий, злий": дивіться трейлер онлайн

"Знедолені"

Екранізація однойменного роману французького письменника Віктора Гюго вийшла у 2018 році. Серіал розповідає історії життя колишнього в'язня Жана Вальжана, який намагається забути про своє минуле, та матері-одиначки Фантіни, яка важко працює, щоб забезпечити маленьку дитину. Водночас кінокартина висвітлює історичні події – від битви під Ватерлоо до червневого повстання у 1832 році.

"Знедолені": дивіться трейлер онлайн

Що відомо про новий сезон "Емілі в Парижі"

Події в серіалі розгортаються не лише у Франції, але й в Італії. Емілі знову опиняється в любовному трикутнику, відчуваючи сильний потяг до двох чоловіків. Однак ситуація ускладнюється тим, що Габрієль чекає дитину від своєї колишньої дівчини.

Водночас герої мають проблеми на роботі. Сільві, керівниця Agence Grateau, стикається з важким вибором, пов'язаним із минулим, що може вплинути на її шлюб. Крім того, всередині агентства починаються кадрові зміни, що додають драматизму й непередбачуваності у сюжетну лінію.

Четвертий сезон обіцяє бути насиченим подіями, емоціями та інтригами, які триматимуть глядачів у напрузі від початку до кінця.