3 лучшие летние романтические фильмы для просмотра в жаркий вечер

Для многих лето ассоциируется прежде всего с любовью. Это пора, когда подростки взрослеют и познают первую симпатию, а взрослые проживают самые яркие эмоции и начинают жизнь сначала. Но даже если всему этому не произойти в реальности, на помощь придут романтические фильмы.

Фильм дает возможность пережить много романтических и трогательных историй за пределами реальности. Они побуждают к размышлениям, дарят новые эмоции и делают вечер приятным. Кино 24 расскажет об одних из лучших мелодрам и ромкомов, что станут идеальным дополнением к летней поре.

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"Дневник памяти" (2004)

Культовая лента о Ное и Элли, которым предназначено быть вместе, но из-за различных обстоятельств, различные социальные классы и ожидания они постоянно расстаются. Это золотой стандарт в жанре романтики, рассказывающий о судьбе, страхи и жертву ради любви.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

"Грязные танцы" (1987)

17-летняя Бейби, которая проводит каникулы с родителями, знакомится с опытным и красивым танцовщиком Джони. Девушка становится его ученицей и партнершей – как в танцах, так и в любви, пока об их романе не узнает отец Бейби. Этот фильм о подростковом бунте, курорт и запретная любовь – синоним лета и романтики.

"Грязные танцы": смотрите трейлер онлайн

"Бриолин" (1978)

Музыкальная романтическая комедия рассказывает о жизни Дэнни Зуко и Сэнди Олссон, между которыми закрутиться летний роман. Паре надо пойти на компромисс, чтобы сохранить их любовь. Культовый мюзикл заставляет задуматься о том, насколько далеко вы готовы зайти, чтобы остаться с любимым человеком.

"Бриолин": смотрите трейлер онлайн