3 лучших романтических фильма на Netflix для идеального вечера с любимым

Если вы ищете идеальный фильм для просмотра с любимым человеком, то романтическое кино беспроигрышный вариант. Чувственные истории о любви, комедийные ситуации и теплая атмосфера помогут создать особое настроение.

24 Канал подготовил лучшие фильмы, которые стоит посмотреть вместе со своей второй половинкой. Они подарят незабываемые эмоции и заставят улыбнуться.

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"К тебе или ко мне" (2023)

Дебби и Питер – лучшие друзья, которых разделяют тысячи километров и совершенно разные взгляды на жизнь. Она стала заботливой матерью, которая любит стабильность, а он сосредоточился на построении карьеры. Однажды герои решают поменяться домами на неделю. Так, Дебби оказывается в блестящем Нью-Йорке, а Питер – в уютном Лос-Анджелесе, где имеет возможность провести время с сыном подруги. Впрочем, чем больше герои узнают о жизни друг друга, тем больше понимают, что их чувства могут быть значительно сложнее, чем просто дружба.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер фильма онлайн

"Письма к Джульетте" (2010)

Молодая журналистка Софи отправилась в путешествие в Италию вместе со своим женихом Виктором. Оставшись наедине в Вероне, девушка случайно находит старое письмо. В нем женщина, по имени Клэр, рассказывает о своей молодой любви, которую когда-то потеряла. Вдохновленная этой историей, Софи решает ответить незнакомке. К ее удивлению, через несколько дней в Вероне появляется пожилая женщина вместе со своим внуком. Софи и Клэр отправляются в путешествие, чтобы найти потерянную любовь.

"Письма к Джульетте": смотрите трейлер фильма онлайн

"Подстава" (2018)

Харпер и Чарли работают ассистентами у требовательных и безжалостных боссов. Герои устали находиться постоянно в офисе, поэтому придумывают интересный план. Если их руководители влюбятся, то станут мягче и дадут своим помощникам немного свободы. Ассистенты устраивают встречи, романтические сюрпризы, которые заставляют боссов проводить больше времени вместе. Впрочем, Харпер и Чарли не замечают как сами начинают влюбляться друг в друга.

"Подстава": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы сочетают в себе юмор и романтику, поэтому станут идеальным выбором для вечера вдвоем. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!