24 Канал предлагает посмотреть одни из лучших романтических сериалов Турции, которые вышли в 2024 году. Их стоит посмотреть тем, кто обожает драматические истории любви.

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"Лейла"

Количество серий: 19

Маленькая девочка Лейла переживает потерю матери. Отец вдруг приводит в дом другую женщину, которая жестоко относится к крохе. Мачеха с любовником придумывает циничный план: обмануть мужа, продать дом и забрать деньги.

Лейла узнает об этом и пытается предупредить отца, однако он не верит ни рассказам девочки о насилии, ни в этот заговор. Муж умирает, а Лейла остается без близких и без дома. Ее единственной поддержкой становится Джино – родной сын мачехи, который живет на свалке.

Годы спустя Лейла возвращается как сильная и смелая девушка. Она стремится отомстить мачехе и восстановить справедливость, поэтому готовится к важной встрече.

"Лейла": смотрите трейлер онлайн

"Ночная сказка"

Количество серий: 8

Драматический сериал рассказывает о любви между комиссаром полиции Махиром и девушкой Джанфезой. События сериала разворачиваются в живописном городке, где пересекаются их пути. Пара чувствует сильную связь несмотря на кардинально разное происхождение. Именно это и становится трудностями на пути построения их отношений.

Кроме того, отец девушки хочет насильно выдать ее замуж. Махир тем временем должен выяснить, кто виноват в смерти его папы.

"Ночная сказка": смотрите трейлер онлайн

"Спасибо, следующий"

Количество серий: 8

Молодая адвокат Лейла несколько лет назад встретила мужа Омера – умного, успешного и заботливого. Для девушки, которая была на седьмом небе от счастья, стало невероятным ударом, когда она узнала о его измене.

После ужасного расставания Лейла чувствовала себя далеко не лучшим образом. Но она даже не подозревала, что судьба сведет ее с привлекательным и богатым Джемом, о котором ходят неоднозначные слухи. Однако, это не единственный мужчина в ее списке свиданий вслепую.

"Спасибо, следующий": смотрите трейлер онлайн