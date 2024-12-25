Для уютного зимнего вечера: 5 лучших рождественских фильмов на Netflix

Наконец-то наступил долгожданный праздник Рождество. Нет лучшего способа провести этот день, чем пересмотреть праздничный фильм.

На платформе Netflix можно найти множество разнообразных рождественских фильмов. И 24 Канал предлагает к просмотру одни из лучших.

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"Клаус"

Испанский мультфильм рассказывает о ленивом сыне почтмейстера – Джаспере. По просьбе отца он отправляется на Северный полюс, где должен выполнить задание – обработать 6 тысяч писем в год. В маленьком городке Джаспер наталкивается на старого отшельника, мистера Клауса. Лента показывает, как зародилось Рождество.

"Клаус": смотрите трейлер онлайн

"Рождественские хроники"

Сани Санта Клауса после падения с неба оказываются поломанными. Весь дух Рождества оказывается под угрозой. На помощь Санте приходит брат и сестра Тедди и Кейт, которые готовы помочь Клаусу и его эльфам, чтобы спасти Рождество.

"Рождественские хроники": смотрите трейлер онлайн

"Мальчик по имени Рождество"

Фильм рассказывает о событиях, когда люди еще не праздновали Рождество. И вдруг в одном королевстве выходит указ: кто-то должен вызваться и отправиться в самый отдаленный уголок страны, чтобы найти то, что подарит людям надежду. Добровольцем становится отец Николаса. Когда он исчезает, мальчик решает идти на поиски папы. Вместе с ним путешествует его друг.

"Мальчик по имени Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Аромат любви"

Девушка Натали – автор колонки о неудачных встречах через приложения для знакомств. Она влюбляется в Джоша, но оказывается, что он скрывал себя настоящего. Путешествие Натали в его город раскрывает много секретов и заставляет девушку переосмыслить отношение к себе, него и их отношений в целом.

"Аромат любви": смотрите трейлер онлайн

"Мистер Джангл и рождественское путешествие"

Уникальный мастер игрушек создает свой новый шедевр, но испытывает предательство со стороны своего ученика – тот крадет игрушку и книгу изобретений. Через много лет в его жизни появляется любознательная внучка, а вместе с ней – надежда на лучшее.

"Мистер Джангл и рождественское путешествие": смотрите трейлер онлайн