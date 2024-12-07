На Netflix уже вышли новые ленты: душевные семейные драмы, анимационные фильмы для просмотра с детьми, романтические комедии о том, как найти любовь, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В этой подборке каждый киноман может подобрать рождественскую ленту на свой вкус.

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"Горячий снеговик"

Владелица заведения Кэти случайно оживляет снеговика, надев на него волшебный шарф. Чудаковатый снеговик по имени Джек превращается в человека и становится близким для Кэти. На фоне праздничной атмосферы у них закручивается роман, а фильм завершается новым началом для них обоих.

"Горячий снеговик": смотрите трейлер онлайн

"Праздничные джентльмены"

Фильм рассказывает истории Эшли – танцовщицы, которая возвращается в родной небольшой городок. Она хочет спасти концертный зал своих родителей, который приходит в упадок. Эшли организовывает рождественское шоу, в котором участвуют только мужчины. Танцовщице помогает подрядчик Люк, который тоже становится героем ревю.

"Праздничные джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Наш маленький секрет"

Романтическая комедия рассказывает об Эйвери и Логане – бывших партнерах, которые внезапно встречаются на рождественском ужине. Все потому, что их нынешние партнеры оказались родственниками. Этот неловкий факт приводит к хаосу и курьезам на праздничном застолье, где раскрываются самые большие тайны.

"Наш маленький секрет": смотрите трейлер онлайн

"То Рождество"

Анимационный фильм является сборником нескольких историй, рассказывающих о дружбе, любви, одиночестве, семье и Санта-Клаусе. Все рассказы переплетаются между собой.

"То Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Снежная сестра"

Норвежская рождественская драма рассказывает о Кристиане. День рождения мальчика омрачает трагедия – потеря сестры. Пока вся семья находится в трауре, Кристиан встречает девушку Хедвиг, которая полна рождественского настроения. Так мальчик заново открывает для себя тепло праздничного периода.

"Снежная сестра": смотрите трейлер онлайн



