На платформі Netflix можна знайти безліч різноманітних різдвяних фільмів. Та 24 Канал пропонує до перегляду одні з найкращих.

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"Клаус"

Іспанський мультфільм розповідає про лінивого сина поштмейстера – Джаспер. На прохання батька він вирушає на Північний полюс, де повинен виконати завдання – обробити 6 тисяч листів на рік. У маленькому містечку Джаспер натрапляє на старого відлюдника, містера Клауса. Стрічка показує, як зародилося Різдво.

"Клаус": дивіться трейлер онлайн

"Різдвяні хроніки"

Cани Санта Клауса після падіння з неба виявляються поламаними. Увесь дух Різдва опиняється під загрозою. На допомогу Санті приходить брат і сестра Тедді й Кейт, які готові допомогти Клаусу та його ельфам, щоб врятувати Різдво.

"Різдвяні хроніки": дивіться трейлер онлайн

"Хлопчик на ім'я Різдво"

Фільм розповідає про події, коли люди ще не святкували Різдва. Та раптом в одному королівстві виходить указ: хтось має зголоситися та вирушити у найвіддаленіший куточок країни, щоб знайти те, що подарує людям надію. Добровольцем стає батько Ніколаса. Коли він зникає, хлопчик вирішує йти на пошуки тата. Разом з ним подорожує його друг.

"Хлопчик на ім'я Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Аромат кохання"

Дівчина Наталі – авторка колонки про невдалі зустрічі через додатки для знайомств. Вона закохується у Джоша, але виявляється, що він приховував себе справжнього. Подорож Наталі до його міста розкриває багато секретів та змушує дівчину переосмислити ставлення до себе, нього та їхніх стосунків загалом.

"Аромат кохання": дивіться трейлер онлайн

"Містер Джангл та різдвяна подорож"

Унікальний майстер іграшок створює свій новий шедевр, але зазнає зради з боку свого учня – той краде іграшку та книгу винаходів. Через багато років у його житті з'являється допитлива онучка, а разом з нею – надія на краще.

"Містер Джангл та різдвяна подорож": дивіться трейлер онлайн