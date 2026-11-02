От Стейнбека до Гая Ричи: 10 самых популярных новинок года

В подборке – 10 сериалов с известными актерами и увлекательными сюжетами. О том, на какие проекты стоит обратить внимание, пишет Lux FM.

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Какие сериалы 2026 года стоит посмотреть?

"К востоку от Эдема" (East of Eden), 1 сезон

"Кинориум" – 7.7 | IMDb – 8.1 | Rotten Tomatoes – 87%

Новая экранизация знаменитого романа Джона Стейнбека переносит зрителей в Калифорнию начала XX века. В центре истории – семья Трасков, жизнь которой полна сложных решений, соперничества и предательств.

Особую роль в сюжете играет загадочная Кэти Эймс, которая влияет на судьбы нескольких поколений. Ее сыграла Флоренс Пью, а над адаптацией работала Зои Казан.

Сериал понравится поклонникам исторических драм, сложных персонажей и сюжетов, в которых переплетаются любовь, амбиции и моральные дилеммы.

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"К востоку от Эдема": смотреть онлайн трейлер

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"Фонари" (Lanterns), 1 сезон

"Кинориум" – 7,5 | IMDb – 7,8 | Rotten Tomatoes – 91%

Новый детективный сериал из вселенной DC рассказывает о двух Зеленых Фонарях – опытном Хэле Джордане и молодом Джоне Стюарте.

Герои берутся за расследование загадочного убийства в американской провинции. Однако постепенно выясняется, что дело может быть связано с гораздо более масштабными событиями.

Главные роли исполнили Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Проект сочетает супергеройскую тематику с атмосферой мрачного криминального триллера.

"Фонари": смотреть онлайн трейлер

"Война" (War), 1 сезон

"Кинориум" – | IMDb – 6,9 | Rotten Tomatoes – 89%

Громкий развод голливудской актрисы Карлы Дюваль и технологического миллиардера Моргана Хендерсона превращается в настоящую битву между двумя влиятельными юридическими фирмами Лондона.

На кону оказываются не только огромные состояния, но и репутация обеих сторон. Чем дальше продвигается дело, то больше тайн, интриг и скрытых мотивов выходит наружу.

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В главных ролях – Сиенна Миллер и Доминик Уэст. Это история для тех, кому нравятся юридические драмы, острые диалоги и противостояние сильных характеров.

"Война": смотреть трейлер онлайн

"Убийство в маленьком городке" (Murder in a Small Town), 2 сезон

"Кинориум" – 6.0 | IMDb – 6.8 | Rotten Tomatoes – 70%

Детектив Карл Ольберг переезжает в небольшой прибрежный городок, надеясь оставить позади напряженную работу в большом городе.

Однако спокойная жизнь оказывается обманчивой. За живописными пейзажами и приветливыми улыбками местных жителей скрываются преступления и опасные секреты.

Главные роли исполняют Россиф Сазерленд и Кристин Крук. Сериал подойдет любителям неспешных детективов, в которых важную роль играют атмосфера и характеры героев.

"Убийство в маленьком городке": смотреть онлайн трейлер

"Нигли" (Neagley), 1 сезон

"Кинориум" – 6,8 | IMDb – 7,7 | Rotten Tomatoes – 94%

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Поклонники сериала "Ричер" получили отдельную историю о Фрэнсис Нигли – бывшей военной и частной детективке.

После загадочной гибели близкого друга она начинает собственное расследование. Поиски ответов быстро превращаются в опасное дело, в котором приходится полагаться на боевой опыт и собственную интуицию.

Главную роль исполнила Мария Стен. Зрителей ждут экшн, напряженные погони и криминальные загадки.

"Нигли": смотреть трейлер онлайн

"Американский заложник" (American Hostage), 1 сезон

"Кинориум" – 5,9 | IMDb – 7,1 | Rotten Tomatoes – 88%

События психологического триллера разворачиваются вокруг популярного радиоведущего Фреда Гекмана, которого сыграл Джон Хэмм.

Однажды мужчина оказывается в центре опасной ситуации: вооруженный преступник захватывает заложника и требует предоставить ему прямой эфир, чтобы обратиться ко всей стране.

Сериал, основанный на реальных событиях, исследует психологию людей, вынужденных принимать сложные решения под огромным давлением. Одну из ключевых ролей также исполнил Джованни Рибизи.

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"Американский заложник": смотреть трейлер онлайн

"Хромые лошади" (Slow Horses), 6 сезон

"Кинориум" – 7,6 | IMDb – 8,4 | Rotten Tomatoes – 98%

История британских разведчиков, которые из-за профессиональных ошибок оказались в своеобразной изгнании внутри МИ-5, получила продолжение.

Команда Джексона Лэмба вновь вынуждена противостоять опасным угрозам. И хотя ее участников давно списали со счетов, именно им приходится распутывать сложные шпионские интриги.

Главную роль исполняет Гэри Олдман. Сериал отличается сочетанием шпионского экшна, черного юмора и острых диалогов.

"Хромые лошади": смотреть онлайн трейлер

"Пропавшая без вести" (Last Seen), 1 сезон

"Кинориум" – 6,2 | IMDb – 7,3 | Rotten Tomatoes – 88%

Обычный рабочий день диспетчера службы спасения Иэна Ридли превращается в настоящее испытание.

Мужчина получает звонок от испуганной девочки-подростка, в голосе которой неожиданно узнает свою дочь, пропавшую много лет назад.

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С тех пор он пытается выяснить, что случилось с девочкой и действительно ли она жива. История сочетает в себе семейную драму и детективную интригу.

"Пропавшая без вести": смотреть онлайн трейлер

"Земля гангстеров" (MobLand), 2 сезон

"Кинориум" – 7,8 | IMDb – 8,3 | Rotten Tomatoes – 83%

Противостояние влиятельных криминальных семей набирает обороты. Старые договоренности рушатся, соперники становятся все опаснее, а борьба за власть грозит уничтожить целую криминальную империю.

В центре событий вновь оказывается Гарри да Соуза, который пытается уладить конфликты и сохранить контроль над ситуацией.

К своим ролям вернулись Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Проект сохраняет характерные для криминальных историй Гая Ричи динамику, напряжение и мрачный юмор.

"Земля гангстеров": смотреть онлайн трейлер

"Братья" (Brothers), 1 сезон

"Кинориум" – 5,8 | IMDb – 6,2 | Rotten Tomatoes – 56%

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Двое давних друзей в зрелом возрасте оказываются под одной крышей. Каждый из них переживает непростой период, пытаясь разобраться с личными отношениями, работой и собственными жизненными решениями.

Совместное проживание становится источником забавных ситуаций, споров и неожиданных открытий.

Главные роли исполняют Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи. Это самая легкая история в подборке, сочетающая дружеский юмор с размышлениями о взрослении и изменениях в жизни.

"Братья": смотреть трейлер онлайн

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские зрители Netflix также отдают предпочтение драматическим и захватывающим историям.