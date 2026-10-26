Охота на убийцу и смертоносная фауна: 9 популярных сериалов, которые покорили украинский Netflix

24 Канал подготовил подборку самых популярных сериалов Netflix в Украине. Вы наверняка захотите добавить их в свой список обязательного просмотра.

Реклама Adv

популярные видео

"Из глубин" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,3

Спокойный прибрежный городок Ньюфаундленда оказывается в эпицентре жутких событий из-за внезапных атак неизвестного морского чудовища. Местный суровый рыбак Келвин Пенни вынужден объединиться с амбициозной исследовательницей океана, чтобы спасти людей от смертоносной угрозы. Вместе герои пытаются разгадать мрачные тайны острова и готовятся к решающему поединку с загадочным хищником.

"Из глубин": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно жуткую атмосферу прибрежного городка и убедительную игру Джоша Гартнетта. Однако киноэксперты несколько критикуют многосерийную ленту за слишком медленное развитие событий в первых эпизодах.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Западня" (2026)

Рейтинг IMDb – 6,0

Писательница Лиза Конрад уже почти 10 лет живет в одиночестве после убийства ее сестры Анны. Однажды главная героиня видит предполагаемого убийцу родного человека в прямом эфире телешоу. Теперь Лиза решает выйти из укрытия и стать приманкой, чтобы разоблачить преступника.

Реклама

"Западня": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают камерную атмосферу психологического триллера и убедительную актерскую игру главных героев – Фредерики Бехт и Ганса Льова. Однако киноэксперты несколько критикуют картину за нелогичное поведение главной героини во время противостояния с преступником.

"К востоку от Эдема" (2026)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет сериала разворачивается вокруг историй двух семей – Трасков и Гамильтонов. Они невольно воспроизводят библейскую историю Каина и Авеля. Внезапное появление коварной Кэти Эймс навсегда разрушает мирную жизнь двух братьев и провоцирует череду неотвратимых семейных трагедий. Каждый персонаж проходит сложный путь борьбы со своим темным прошлым и каждую секунду делает трудный выбор между добром, злом и правом на свободу воли.

"К востоку от Эдема": смотрите трейлер сериала онлайн

Реклама

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят роскошный визуальный стиль картины, глубокую атмосферу и блестящую игру актрисы Флоренс Пью. В то же время обозреватели критикуют экранизацию за излишнюю мелодраматичность и отмечают, что сериалу местами не хватает философской глубины оригинального романа для полноценного раскрытия сложной человеческой природы.

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Дипломатка", 4-й сезон;

"Последнее дело Холмса";

"Джентльмены", 2-й сезон;

"Тайсон";

"Отель с привидениями", 2-й сезон;

"Джентльмены", 1-й сезон.

А знали ли вы, какой сериал считается самым длинным в истории кино? Что интересно, в нем более 11 000 серий.