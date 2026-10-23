Более 11 тысяч серий: чтобы посмотреть этот сериал, придется потратить полгода жизни

Как сообщает 24 Канал, речь идет о британской мыльной опере "Улица Коронации" (Coronation Street), которая стартовала еще в 1960 году. По состоянию на октябрь 2026 года она насчитывает 67 сезонов и является самой долгоживущей телевизионной мыльной оперой в мире по продолжительности показа, согласно Книге рекордов Гиннесса.

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О чем сериал "Улица Коронации"

Год: 1960 – по настоящее время

Жанр: драма, мелодрама, мыльная опера

Количество сезонов: 67

IMDb: 5,6

События разворачиваются на вымышленной улице Коронации в британском городке Везерфилд. В центре сюжета – жизнь обычных семей, которые влюбляются, женятся, изменяют, ссорятся с соседями и пытаются разобраться со своими бесконечными проблемами.

И если вы думаете, что за более чем шесть десятилетий сценаристы исчерпали все возможные сюжеты, то сильно ошибаетесь. Здесь были убийства, похищения, любовные треугольники, семейные тайны и даже катастрофы. Словом, обычная жизнь британских соседей, которым явно не помешало бы немного спокойствия.



"Улица Коронации": смотреть трейлер

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Сколько времени нужно, чтобы посмотреть все серии

По официальным данным ITV, к концу сентября 2025 года вышло уже 11 682 эпизода. И это число продолжает расти. Если условно выделить на каждую серию 25 минут, для просмотра понадобится более 4 800 часов, или примерно 203 суток непрерывного просмотра.

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И это без перерывов на сон, еду и работу. Поэтому, если решите начать с первого эпизода, лучше не планируйте ничего важного на ближайшие несколько месяцев.

Почему сериал до сих пор так популярен

Секрет успеха оказался на удивление простым – зрители узнают в персонажах себя, своих родственников и соседей. За десятилетия "Улица Коронации" стала настоящей британской телевизионной традицией. Ее смотрели бабушки и дедушки, затем их дети, а впоследствии и внуки.

В 1987 году один из эпизодов собрал у экранов около 27 миллионов британцев. А в январе 2026 года специальный кроссовер с сериалом "Эммердейл" в пиковый момент смотрели 4,7 миллиона человек. Кстати, изначально создатели планировали снять всего 13 эпизодов.

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