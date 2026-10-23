Понад 11 тисяч серій: щоб подивитися цей серіал, доведеться витратити пів року життя

Як повідомляє 24 Канал, йдеться про британську мильну оперу "Вулиця Коронації" (Coronation Street), яка стартувала ще у 1960 році. Станом на жовтень 2026 року вона налічує 67 сезонів і є найдовшою телевізійною мильною оперою у світі за тривалістю показу, згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

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Про що серіал "Вулиця Коронації"

Рік: 1960 – дотепер

Жанр: драма, мелодрама, мильна опера

Кількість сезонів: 67

IMDb: 5,6

Події розгортаються на вигаданій вулиці Коронації у британському містечку Везерфілд. У центрі сюжету – життя звичайних родин, які закохуються, одружуються, зраджують, сваряться із сусідами та намагаються розібратися зі своїми нескінченними проблемами.

І якщо ви думаєте, що за понад шість десятиліть сценаристи вичерпали всі можливі сюжети, то дуже помиляєтеся. Тут були вбивства, викрадення, любовні трикутники, сімейні таємниці й навіть катастрофи. Словом, звичайне життя британських сусідів, яким явно не завадило б трохи спокою.



"Вулиця Коронації": дивитись трейлер

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Скільки часу потрібно, щоб подивитися всі серії

За офіційними даними ITV, до кінця вересня 2025 року вийшло вже 11 682 епізоди. І це число продовжує зростати. Якщо умовно виділити на кожну серію 25 хвилин, для перегляду знадобиться понад 4 800 годин, або приблизно 203 доби безперервного перегляду.

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І це без перерв на сон, їжу та роботу. Тож якщо вирішите почати з першого епізоду, краще не плануйте нічого важливого на найближчі кілька місяців.

Чому серіал досі такий популярний

Секрет успіху виявився напрочуд простим – глядачі впізнають у персонажах себе, своїх родичів і сусідів. За десятиліття "Вулиця Коронації" стала справжньою британською телевізійною традицією. Її дивилися бабусі й дідусі, потім їхні діти, а згодом і онуки.

У 1987 році один з епізодів зібрав біля екранів приблизно 27 мільйонів британців. А у січні 2026 року спеціальний кросовер із серіалом "Еммердейл" у піковий момент дивилися 4,7 мільйона людей. До речі, спочатку творці планували зняти лише 13 епізодів.

Маємо для вас добірку серіалів, які зняли за книгами. Цікаві сюжети та високі рейтинги – те, що треба.