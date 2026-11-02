Від Стейнбека до Гая Річі: які 10 серіалів стали найпопулярнішими новинками року

У добірці – 10 серіалів із відомими акторами та захопливими сюжетами. Про те, на які проєкти варто звернути увагу, пише Lux FM.

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Які серіали 2026 року варто подивитися?

"На схід від Едему" (East of Eden), 1 сезон

"Кіноріум" – 7.7 | IMDb – 8.1 | Rotten Tomatoes – 87%

Нова екранізація знаменитого роману Джона Стейнбека переносить глядачів до Каліфорнії початку XX століття. У центрі історії — родина Трасків, життя якої сповнене непростих рішень, суперництва та зрад.

Особливу роль у сюжеті відіграє загадкова Кеті Еймс, яка впливає на долі кількох поколінь. Її зіграла Флоренс П'ю, а над адаптацією працювала Зої Казан.

Серіал сподобається прихильникам історичних драм, складних персонажів і сюжетів, у яких переплітаються кохання, амбіції та моральні дилеми.

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"На схід від Едему": дивитись онлайн трейлер

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"Ліхтарі" (Lanterns), 1 сезон

"Кіноріум" – 7.5 | IMDb – 7.8 | Rotten Tomatoes – 91%

Новий детективний серіал із всесвіту DC розповідає про двох Зелених Ліхтарів — досвідченого Хела Джордана та молодого Джона Стюарта.

Герої беруться за розслідування загадкового вбивства в американській провінції. Однак поступово з'ясовується, що справа може бути пов'язана з набагато масштабнішими подіями.

Головні ролі виконали Кайл Чендлер та Аарон П'єр. Проєкт поєднує супергеройську тематику з атмосферою похмурого кримінального трилера.

"Ліхтарі": дивитись онлайн трейлер

"Війна" (War), 1 сезон

"Кіноріум" – | IMDb – 6.9 | Rotten Tomatoes – 89%

Гучне розлучення голлівудської акторки Карли Дюваль та технологічного мільярдера Моргана Хендерсона перетворюється на справжню битву між двома впливовими юридичними фірмами Лондона.

На кону опиняються не лише величезні статки, а й репутація обох сторін. Що далі просувається справа, то більше таємниць, інтриг і прихованих мотивів виходить назовні.

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У головних ролях — Сієнна Міллер та Домінік Вест. Це історія для тих, кому подобаються юридичні драми, гострі діалоги та протистояння сильних характерів.

"Війна": дивитись онлайн трейлер

"Вбивство в маленькому містечку" (Murder in a Small Town), 2 сезон

"Кіноріум" – 6.0 | IMDb – 6.8 | Rotten Tomatoes – 70%

Детектив Карл Ольберг переїжджає до невеликого прибережного містечка, сподіваючись залишити позаду напружену роботу у великому місті.

Проте спокійне життя виявляється оманливим. За мальовничими краєвидами та привітними усмішками місцевих жителів приховуються злочини й небезпечні секрети.

Головні ролі виконують Россіф Сазерленд і Крістін Крук. Серіал підійде любителям неквапливих детективів, у яких важливу роль відіграють атмосфера та характери героїв.

"Вбивство в маленькому містечку": дивитись онлайн трейлер

"Ніглі" (Neagley), 1 сезон

"Кіноріум" – 6.8 | IMDb – 7.7 | Rotten Tomatoes – 94%

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Прихильники серіалу "Річер" отримали окрему історію про Френсіс Ніглі — колишню військову та приватну детективку.

Після загадкової загибелі близького друга вона розпочинає власне розслідування. Пошуки відповідей швидко перетворюються на небезпечну справу, у якій доводиться покладатися на бойовий досвід і власну інтуїцію.

Головну роль виконала Марія Стен. На глядачів чекають екшн, напружені переслідування та кримінальні загадки.

"Ніглі": дивитись онлайн трейлер

"Американський заручник" (American Hostage), 1 сезон

"Кіноріум" – 5.9 | IMDb – 7.1 | Rotten Tomatoes – 88%

Події психологічного трилера розгортаються навколо популярного радіоведучого Фреда Гекмана, якого зіграв Джон Гемм.

Одного дня чоловік опиняється в центрі небезпечної ситуації: озброєний злочинець захоплює заручника та вимагає надати йому прямий ефір, щоб звернутися до всієї країни.

Серіал, заснований на реальних подіях, досліджує психологію людей, які змушені ухвалювати складні рішення під величезним тиском. Одну з ключових ролей також виконав Джованні Рібізі.

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"Американський заручник": дивитись онлайн трейлер

"Кульгаві коні" (Slow Horses), 6 сезон

"Кіноріум" – 7.6 | IMDb – 8.4 | Rotten Tomatoes – 98%

Історія британських розвідників, які через професійні помилки опинилися у своєрідному засланні всередині МІ-5, отримала продовження.

Команда Джексона Лемба знову змушена протистояти небезпечним загрозам. І хоча її учасників давно списали з рахунків, саме їм доводиться розплутувати складні шпигунські інтриги.

Головну роль виконує Ґері Олдмен. Серіал вирізняється поєднанням шпигунського екшну, чорного гумору та гострих діалогів.

"Кульгаві коні": дивитись онлайн трейлер

"Зникла безвісти" (Last Seen), 1 сезон

"Кіноріум" – 6.2 | IMDb – 7.3 | Rotten Tomatoes – 88%

Звичайний робочий день диспетчера служби порятунку Ієна Рідлі перетворюється на справжнє випробування.

Чоловік отримує дзвінок від наляканої дівчини-підлітка, у голосі якої несподівано впізнає свою доньку, що зникла багато років тому.

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Відтоді він намагається з'ясувати, що сталося з дитиною та чи справді вона жива. Історія поєднує сімейну драму з детективною інтригою.

"Зникла безвісти": дивитись онлайн трейлер

"Земля гангстерів" (MobLand), 2 сезон

"Кіноріум" – 7.8 | IMDb – 8.3 | Rotten Tomatoes – 83%

Протистояння впливових кримінальних родин набирає нових обертів. Старі домовленості руйнуються, суперники стають дедалі небезпечнішими, а боротьба за владу загрожує знищити цілу кримінальну імперію.

У центрі подій знову опиняється Гаррі да Соуза, який намагається владнати конфлікти та зберегти контроль над ситуацією.

До своїх ролей повернулися Том Гарді, Пірс Броснан і Гелен Міррен. Проєкт зберігає характерні для кримінальних історій Гая Річі динаміку, напруження та похмурий гумор.

"Земля Гангстерів": дивитись онлайн трейлер

"Брати" (Brothers), 1 сезон

"Кіноріум" – 5.8 | IMDb – 6.2 | Rotten Tomatoes – 56%

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Двоє давніх друзів у зрілому віці опиняються під одним дахом. Кожен із них переживає непростий період, намагаючись розібратися з особистими стосунками, роботою та власними життєвими рішеннями.

Спільне проживання стає джерелом кумедних ситуацій, суперечок і несподіваних відкриттів.

Головні ролі виконують Вуді Гаррельсон та Меттью Макконахі. Це легша історія серед добірки, яка поєднує дружній гумор із роздумами про дорослішання та зміни в житті.

"Брати": дивитись онлайн трейлер

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, українські глядачі Netflix також віддають перевагу драматичним та гостросюжетним історіям.