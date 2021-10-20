Издание отметило, что в 2021 году надо обратить внимание также на другой вид искусства – телевидение. Поскольку "телевидение сыграло такую важную роль в нашей жизни за последние 18 месяцев, когда мы в равной степени полагались на него как на источник информации, развлечения, утешения и вдохновения".

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Обсуждали 460 телевизионных шоу. Каждый эксперт должен был составить свой список лучших сериалов, а затем из всех списков сформировали один рейтинг из 100 названий.

В результате вышел список, который является истинным свидетельством силы, универсальности и новаторства среды за последние два десятилетия,

– пишет издание.

Первое место занял сериал "Провода", который транслировался с 2002 по 2008 год. На втором месте – "Безумцы" (2007–2015 годы), а на третьем – "Во все тяжкие" (2008–2013 годы). Популярный сериал "Ферзевой гамбит", который вышел в 2020 году, занял последнее место – 100-ю строчку. Картина о "Чернобыле" 1986-го года заняла 15-е место. Полный список лент смотрите на сайте BBC Culture.

Первые 25 из рейтинга:

"Провода" (The Wire), 2002–2008 годы

"Провода": смотрите трейлер сериал онлайн

"Сумасшедшие" (Mad Men), 2007–2015 годы

"Сумасшедшие": смотрите трейлер сериал онлайн

"Во все тяжкие" (Breaking Bad), 2008–2013 годы

"Во все тяжкие": смотрите трейлер сериал онлайн

"Дрянь" (Fleabag), 2016–2019 годы

"Дрянь": смотрите трейлер сериал онлайн

"Игра престолов" (Game of Thrones), 2011–2019 годы

"Игра престолов": смотрите трейлер сериал онлайн

"Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You), 2020 год

"Я могу уничтожить тебя": смотрите трейлер сериал онлайн

"Оставленные" (The Leftovers), 2014–2017 годы

"Оставленные": смотрите трейлер сериал онлайн

"Американцы" (The Americans), 2013–2018 годы

"Американцы": смотрите трейлер сериал онлайн

"Офис" (The Office), 2001–2003 годы

"Офис": смотрите трейлер сериал онлайн

"Наследники" (Succession), 2018– до настоящего времени

"Наследники": смотрите трейлер сериал онлайн

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"Конь БоДжек" (BoJack Horseman), 2014–2020 годы

"Конь БоДжек": смотрите трейлер сериал онлайн

"Клиент всегда мертв" (Six Feet Under), 2001–2005 годы

"Клиент всегда мертв": смотрите трейлер сериал онлайн

"Твин Пикс" (Twin Peaks: The Return), 2017 годы

"Твин Пикс": смотрите трейлер сериал онлайн

"Атланта" (Atlanta), 2016– до настоящего времени

"Атланта": смотри трейлер сериал онлайн

"Чернобыль" (Chernobyl), 2019 год

"Чернобыль": смотрите трейлер сериал онлайн

"Корона" (The Crown), 2016–до настоящего времени

"Корона": смотрите трейлер сериал онлайн

"Студия 30" (30 Rock), 2006–2013 годы

"Студия 30": смотрите трейлер сериал онлайн

"Дедвуд" (Deadwood), 2004–2006 годы

"Дедвуд": смотрите трейлер сериал онлайн

"Остаться в живых" (Lost), 2004–2010 годы

"Остаться в живых": смотрите трейлер сериал онлайн

"Гуща событий" (The Thick of It), 2005–2012 годы

"Гуща событий": смотрите трейлер сериал онлайн

"Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), 2000 – до настоящего времени

"Умерь свой энтузиазм": смотрите трейлер сериал онлайн

"Черное зеркало" (Black Mirror), 2011–до настоящего времени

"Черное зеркало": смотрите трейлер сериал онлайн

"Лучше позвоните Солу" (Better Call Saul), 2015 год

"Лучше позвоните Солу": смотрите трейлер сериал онлайн

"Вице-президент" (Veep), 2012–2019 годы

"Вице-президент": смотрите трейлер сериал онлайн

Шерлок (Sherlock), 2010–2017 годы

"Шерлок": смотрите трейлер сериал онлайн