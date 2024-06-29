В подборке Кино 24 два самых жутких сериала в жанре хоррор. От них на самом деле стынет кровь в жилах, а каждая минута дарит неповторимый адреналиновый заряд

К слову 4 крутых британских сериала с высоким рейтингом, которые следует увидеть каждому

"Призрак дома на холме"

В центре сюжета сериала – семья Крейнов, которые переезжают в дом на холме, чтобы отремонтировать поместье. Они хотят продать его и построить собственный дом. Ремонт занимает больше времени, чем ожидалось, а вокруг семьи начинают происходить сверхъестественные явления.

"Призрак дома на холме": смотрите трейлер онлайн

Квентин Тарантино назвал этот мини-сериал любимым на Netflix, также его похвалил Стивен Кинг. Рейтинг ленты на IMDb – 8.5.

"Ганнибал"

Лучший аналитик ФБР Уилл Грэм способен расколоть сущность человека за несколько минут. Он знает, что движет психопатами и прекрасно понимает их психологию. Когда Уиллу не удается выследить маньяка-убийцу, он обращается за помощью к психиатру Ганнибалу Лектору. Тот становится консультантом Уилла.

"Ганнибал": смотрите трейлер онлайн

Известный психологический хоррор получил положительные отзывы критиков, которые отметили игру исполнителей главных ролей и визуальный стиль шоу. Рейтинг ленты на IMDb – 8.5.