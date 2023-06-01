7 самых интересных сериалов июня, которых ждет весь мир

В июне выйдет немало интересных проектов, среди которых скандальный сериал "Идол" из Лили-Роуз Депп и "Тайное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Кроме этого, зрителей ждет долгожданный 2 сезон "И просто так…" и "Черное зеркало".

О самых интересных сериалах июня читайте в материале 24 Канала. Сохраните себе этот список и ждите премьер для вечернего просмотра.

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7 самых интересных сериалов июня

"Идол", 4 июня

Главную роль в сериале "Идол" сыграла Лили-Роуз Депп. Кстати, зрители, увидевшие первые 2 серии на Каннском кинофестивале, отметили чрезмерное количество необоснованной наготы и "графических" сцен секса. Хотя Шэрон Стоун, например, вступилась за актеров и сказала, что они выглядели "очень уверенно".

"Идол" рассказывает историю Джоселин (Депп), "восходящего попидола", которая попадает в "сложные отношения" с "гуру самопомощи и лидером современного культа", а также менеджером ночного клуба под названием Теодрос (The Weeknd). Шоу описывается как "старшая, еще более стилизованная версия второго сезона сериала "Эйфория", еще одного проекта Левинсона для HBO.

"Идол": смотрите трейлер

"Основано на реальных событиях", 8 июня

Комедийный сериал, в котором риелтор, бывшая звезда тенниса и сантехник пользуются уникальной возможностью извлечь выгоду из одержимости Америки настоящими преступлениями.

"Основано на реальных событиях": смотрите трейлер

"Переполненная комната", 9 июня

"Переполненная комната" – это сериал-антология в жанре психологического триллера. Главную роль сыграет Том Голланд.

События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.

"Переполненная комната": смотрите трейлер

"Тайное вторжение", 21 июня

Сериал основан на комиксах "Тайное вторжение" от Marvel Comics и является первым телевизионным проектом пятой фазы Киновселенной Marvel. Сэмюэль Л. Джексон и Бен Мендельсон возвращаются в свои привычные роли Ника Фьюри и Талоса.

В сериале Джексон узнает о тайном вторжении фракции Скрулл на Землю, которые способны изменять свою форму. Фьюри объединяется со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и Скрулла Талоса, устроившего к тому времени жизнь на Земле.

Интересно, что авторы некоторое время переснимали проект и отнимали все упоминания о России, однако некоторые кадры все же решили оставить. В частности, в ролике мы можем увидеть как пылает Кремль.

"Тайное вторжение": смотрите трейлер

"И просто так…", 22 июня

В 2021 году комедийно-драматический телесериал "И просто так" вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НПО Мах.

Новая глава любимого сериала показывает 50-летних ярких и харизматичных Керри, Шарлотту и Миранда, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк. Одной из главных интриг второго сезона – возвращение персонажа Джона Корбетта Эйдана Шоу – еще одной большой любви Кэри Брэдшоу.

Кроме этого, во втором сезоне "И просто так" мы увидим продолжение романа Миранда (Синтии Никсон) с радиоведущей Че Диас (Сарой Рамирез). А также то, как Шарлотта (Кристин Дэвис) переживает за интимную жизнь своей дочери Лили (Кэти Энг).

В финале 2 сезона появится и Ким Кетролл в своей культовой роли Саманты.

"И просто так…": смотрите тизер

"Ведьмак", 29 июня

Третий сезон "Ведьмака" будет разделен на две части. Первые пять серий выйдут 29 июня. Остальные три эпизода – 27 июля. Он станет адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Официальный синопсис третьего сезона: "Пока монархи, маги и звери Континента соревнуются за ее задержание, Геральт ведет Цири (Фрейю Аллан) в подполье, полон решимости защитить ее. Еннифер (Аня Чалотра), которой вверено магическое обучение Цири, ведет их в магическое обучение Цири. Аретуза, где они надеются узнать больше о неиспользованных силах девушки; они обнаруживают, что оказались на поле битвы политической коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор, поставить все на кон или рискуют навсегда потерять друг друга".

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите трейлер

"Черное зеркало", 30 июня

Мрачная сатирическая антология журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" показывает влияние современных технологий на жизнь людей. Новый сезон сериала будет 5 серий, каждая из которых расскажет полноценную историю.

Описание всех серий можете почитать по ссылке

"Черное зеркало": смотрите трейлер