5 лучших сериалов Netflix 2024 года

Сейчас Netflix одна из самых популярных стриминговых платформ. И недаром, ведь именно здесь зрителю предлагают множество культовых фильмов и сериалов, а также эксклюзивов и новинок, которые стоят просмотра.

2024 год был насыщенным для Netflix. Стриминговая платформа представила множество сериалов, которые получили награды и положительные отзывы от зрителей и кинокритиков, пишет 24 Канал.

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"Рипли"

О талантливом мистере Рипли создали несколько экранизаций. Этот сериал – особый способ взглянуть на историю одинокого мужчины, у которого непростые отношения с сыном, живущим за границей. Эндрю Скотт очаровывает зрителей в роли Рипли и приносит что-то новое в персонажа.

"Рипли": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Это один из самых обсуждаемых сериалов года. Драма рассказывает о начинающем комике Донни, который после пережитого насилия сталкивается со сталкершей. Отношения героя с Мартой от нежных меняется до опасных, а его прошлое раскрывает, почему Донни действует так или иначе.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Каос"

Интересное переосмысление греческой мифологии в современном альтернативном мире. Зевс – бог в спортивном костюме, который боится конца своего правления, заметив морщину на лбу. Между тем трое людей начинают замечать связи между ними и греческими богами.

"Каос": смотрите трейлер онлайн

"Никто этого не хочет"

Романтический хит 2024 года предлагает уникальную историю отношений между атеисткой и молодым раввином. Когда они начинают влюбляться друг в друга, возникают немалые проблемы и трудности.

"Никто этого не хочет": смотрите трейлер онлайн

"Аркейн"

События мультсериала происходят в вымышленных городах, где живут бедняки и преступники. Из-за неудачного ограбления лаборатории в мир возвращается запрещенная магия. В 2024 году вышел второй сезон этого сериала и захватил качественной анимацией и сюжетом.

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