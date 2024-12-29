2024 рік був насиченим для Netflix. Стримінгова платформа представила безліч серіалів, які отримали нагороди та позитивні відгуки від глядачів та кінокритиків, пише 24 Канал.

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"Ріплі"

Про талановитого містера Ріплі створили кілька екранізацій. Цей серіал – особливий спосіб поглянути на історію самотнього чоловіка, у якого непрості стосунки з сином, що живе за кордоном. Ендрю Скотт зачаровує глядачів у ролі Ріплі та приносить щось нове у персонажа.

"Ріплі": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Це один з найбільш обговорюваних серіалів року. Драма розповідає про коміка-початківця Донні, який після пережитого насилля стикається зі сталкеркою. Відносини героя з Мартою від ніжних змінюється до небезпечних, а його минуле розкриває, чому Донні діє так чи інакше.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Каос"

Цікаве переосмислення грецької міфології у сучасному альтернативному світі. Зевс – бог у спортивному костюмі, який боїться кінця свого правління, помітивши зморшку на лобі. Тим часом троє людей починають помічати зв'язки між ними та грецькими богами.

"Каос": дивіться трейлер онлайн

"Ніхто цього не хоче"

Романтичний хіт 2024 року пропонує унікальну історію стосунків між атеїсткою та молодим рабином. Коли вони починають закохуватися одне в одного, виникають чималі проблеми й труднощі.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

"Аркейн"

Події мультсеріалу відбуваються у вигаданих містах, де мешкають бідняки та злочинці. Через невдале пограбування лабораторії у світ повертається заборонена магія. У 2024 році вийшов другий сезон цього серіалу й захопив якісною анімацією та сюжетом.

"Аркейн" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн